الكاف يخطر المصري بموعد قرعة الكونفيدرالية

تلقى النادي المصري البورسعيدي إخطارا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، بأنه سيتم في الثالث من نوفمبر المقبل باستوديوهات سوبر سبورت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، إجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

موعد قرعة الكونفيدرالية

وستُجرى مراسم قرعة الكونفيدرالية في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، فيما سيعقبها في الثانية ظهرًا مراسم قرعة دوري الأبطال.

وقد اكتمل أمس عقد الفرق المتأهلة لبطولة الكونفيدرالية بعد صعود فريق المصري بعد تخطيه فريق الاتحاد الليبي بفوزه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف.



وإلى جوار المصري، تضم قرعة الكونفيدرالية التي سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيلها، وتصنيف الفرق المشاركة بها كلا من الفرق التالية: عزام إف سي من تنزانيا، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، الوداد المغربي، زيسكو يونايتد الزامبي، اتحاد العاصمة الجزائري، مانياما يونيون ممثل الكونغو الديمقراطية، سينجيدا يونايتد التنزاني، سان بيدرو الايفواري، أوليمبيك أسفي المغربي، كايزر شيفز الجنوب أفريقي، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، جوليبا المالي، نيروبي يونايتد الكيني.

