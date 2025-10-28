الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الاتحاد الرياضي للجامعات يواصل استعداداته لتنظيم الدورة الإفريقية 2026

الاتحاد الرياضي للجامعات،
الاتحاد الرياضي للجامعات، فيتو

 يستعد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، لتنظيم الدورة الإفريقية للرياضة الجامعية المقرر إقامتها في يوليو/ أغسطس 2026 بمصر، مع مواصلة التحضيرات المكثفة لضمان نجاح هذا الحدث القاري الكبير.

وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف د. أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وفي هذا الإطار، عقد د. أحمد كامل خلال الأيام الماضية عددًا من اللقاءات التنسيقية مع الجامعات المصرية المشاركة في تنظيم نموذج محاكاة الدورة الإفريقية، المقرر إقامته ضمن فعاليات دوري الجامعات المصرية خلال الفترة من 26 يناير إلى 1 فبراير 2026، بهدف تعزيز جاهزية الجامعات، ورفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية للدورة.

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التي ستستضيف وفود الدورة لما تمتلكه من إمكانات وخبرات متميزة؛ لبحث الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بالإقامة والتجهيزات اللوجستية، كما التقى د.أحمد كامل بالمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي ستستضيف عددًا من مسابقات الدورة، لمناقشة الترتيبات الفنية والتنظيمية.

واختتم د. أحمد كامل لقاءاته باجتماع مع د. هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الشريك التكنولوجي للدورة، لتنسيق إنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالدورة لأول مرة في إفريقيا، مستفيدين من خبرات الجامعة في التحول الرقمي.

وأكد د. أحمد كامل أن العمل جارٍ على قدم وساق تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور، وبالتعاون مع جميع الشركاء من الجامعات والمؤسسات المعنية، لضمان تنظيم دورة إفريقية متميزة تعكس مكانة مصر الريادية في استضافة الفعاليات الرياضية الجامعية على المستويين القاري والدولي.

 

