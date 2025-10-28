الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
خارج الحدود

محو مربعات سكنية بأكملها، جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة غزة

نسف مربعات سكنية
نسف مربعات سكنية في غزة، فيتو

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عمليات نسف في المناطق الشرقية من مدينة غزة، سبقها عمليات إطلاق نار من الدبابات والآليات الإسرائيلية المتمركزة شرق "الخط الأصفر".

وسمع دوي انفجارات قوية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، بعد تفجير جيش الاحتلال لمربعات سكنية في تلك المناطق.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مناطق شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، وصول 8 شهداء إلى مستشفياتها جراء عمليات القصف وإطلاق النار الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الإثنين، بعد قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 100 فلسطيني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من الشهر الجاري.
 

