تأجيل محاكمة 108 متهمين في قضية «داعش القطامية» لجلسة 28 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، المعروفة إعلاميًا باسم «داعش القطامية»، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، لحضور المتهمين واستكمال نظر القضية.

المرور ينتهي من رفع آثار حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بحاجز على الطريق السياحي

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

وتضم أوراق القضية اتهامات خطيرة تفيد بانضمام المتهمين خلال الفترة من عام 2016 حتى 24 فبراير 2024 إلى جماعة إرهابية هدفت إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشف أمر الإحالة أن عددًا من المتهمين، من الثالث والثمانين حتى الأخير، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب بتوفير ونقل الأموال والدعم اللوجستي للجماعة الإرهابية، بينما التحق المتهم الثامن عشر بجماعة «أحرار الشام» المسلحة خارج البلاد، والتحق المتهم السادس والثمانون بتنظيم «داعش» في سوريا.

كما وجهت النيابة العامة لعدد من المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر متنوعة لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، بينها بنادق آلية وخرطوش، وضُبط بحوزة بعضهم أكثر من سلاح وكمية من الذخائر.

