أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

الدعاء في الصباح من الأمور التي تحمل في طياتها طاقة إيجابية وبركة تُضيء اليوم بأكمله، خاصة وأن الدعاء في الصباح من أول أعمال اليوم، حيث يفتتح الإنسان منا يومه بالدعاء للنفس والآخرين، كما أن الدعاء في الصباح للأصدقاء ليس مُجرد كلمات، بل هي رسائل محبة وسلام، نتمنى من خلالها يومًا مليئًا بالخير والتوفيق والسكينة لهم، وهو أفضل هدية تُقدم في الصباح للأصدقاء، تربط بين القلوب وتعزز أواصر المحبة، وتملأ النفوس راحة وإيمانا، وفي هذا الإطار نستعرض معكم الدعاء في الصباح للأصدقاء

الدعاء للأصدقاء في الصباح.. دليل محبة

الدعاء للأصدقاء في الصباح

اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب يا الله، ارزق أحبتي رزقًا كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيدًا، ويومهم سعيدًا، وعمرهم مديدًا يا الله، واجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

اللهم يا عزيز يا جبار يا الله، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل يا الله عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا وأحبابنا من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم اهدِ أصدقائي ووفقهم واحفظهم في حياتهم، وبارك لهم في رزقهم وذريتهم، وتمّم عليهم الصحة في أبدانهم، واكتب لهم صباح أملٍ وتفاؤلٍ وانشراحٍ، اللهم أبعد عنهم كل حزنٍ وشقاءٍ، ويسّر أمورهم بنورٍ وضياءٍ.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض أن تجعل لأصدقائي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك، اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله.

اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوب أصدقائي، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلًا منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

اللَّهم عافهم فِي أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم، واجعل أصدقائي من المعافين من البلاء برحمتك، والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، والموفقين للخير والرشد بطاعتك، اللهم ارزقهم حسن الخلق، اللهم ألن جانبهم وألن طباعهم، رب آت كلًا منهم ما يتمناه ومايشتهيه مما تحبه وترضاه.

أجمل دعاء في الصباح للأحباب

اللهم إني أسألك في هذا الصباح لأصدقائي رزقًا وفيرًا، وسعادة تغمر قلوبهم، وراحة تملأ أرواحهم، اللهم اجعلهم ممن يسعدون برضاك ويأنسون بقربك.

اللهم في هذا الصباح اجعل أحبتي في حفظك ورعايتك، اللهم اكتب لهم السعادة في الدنيا والآخرة، وارزقهم الخير حيث كانوا، وحقق لهم ما يتمنون.

اللهم إني أدعوك في هذا الصباح أن تفتح لأحبتي أبواب الفرح والرزق، وأن ترزقهم السعادة والهناء، اللهم اجعل يومهم مليئًا بالخيرات والمسرات.

اللهم في هذا الصباح أسألك لأحبتي قلبًا مطمئنًا، ورزقًا حلالًا طيبًا، وعملًا متقبلًا، اللهم اجعل يومهم مشرقًا بذكرك ونجاحهم دائمًا برضاك.

اللهم اجعل لأحبتي في هذا الصباح نورًا يضيء حياتهم، وسعادة تملأ قلوبهم، وطمأنينة تملأ صدورهم، اللهم ارزقهم حبك ورضاك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك لأحبتي في هذا الصباح بركة في الوقت، وصلاحًا في الحال، ورزقًا لا ينقطع، اللهم اجعلهم من السعداء في الدنيا والآخرة، وحقق لهم كل أمنية.

اللهم في هذا الصباح المبارك أسألك أن تفتح لأحبتي أبواب الرزق، وأن تيسر لهم كل عسير، اللهم اجعل يومهم مكللًا بالنجاح والبركة.

اللهم اجعل صباح أحبتي هذا صباح خير وبركة، اللهم ارزقهم في هذا اليوم ما يتمنون، واجعلهم من الذين يسعدون برحمتك ويستبشرون بفضلك.

اللهم إني أدعوك في هذا الصباح أن تمن على أحبتي براحة القلب، وصلاح الحال، وبركة العمر، اللهم اجعلهم في كل وقت وحين من المحبوبين لديك والمقبولين في عبادك.

اللهم في هذا الصباح أسألك لأحبتي رزقًا حلالًا، وعملًا متقبلًا، وسعادة في كل خطوة، اللهم اجعلهم من الذين ترضى عنهم وتبارك لهم في حياتهم.

اللهم في هذا الصباح أسألك لأحبتي أن تفتح لهم أبواب الفرج، وأن ترزقهم سعادة لا تنتهي، اللهم اجعل يومهم يومًا مليئًا بالنجاحات والتوفيق.

اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تكتب لأحبتي الصحة والعافية، وأن تبارك لهم في أرزاقهم، اللهم اجعلهم في كل وقت من المقبولين في عبادك الصالحين.

اللهم اجعل لأحبتي في هذا الصباح خيرًا وبركة وسعادة، اللهم ارزقهم الراحة في قلوبهم والطمأنينة في نفوسهم، وارزقهم توفيقك ورضاك يا كريم.

