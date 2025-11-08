18 حجم الخط

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟ وما هو المقصود به؟ وهل مضاعفة الصلاة خاص بصلاة الفريضة أم أنه يشمل النوافل أيضا؟

هذه الأسئلة تشغل بال معظم الناس، وقد اختلف الفقهاء حول أحكامها، كما اختلفوا في المقصود بالمسجد الحرام، وخلال السطور التالية سنتعرف على الإجابة:

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام ؟

مضاعفة الصلاة في الحرم المكي

اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة؛ على أقوال:

القول الأول: أن المسجد الحرام يراد به الكعبة: واستدلوا بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} (البقرة: من الآية 144)، والمقصود أن الاستقبال في هذه الآية للكعبة فقط، وأجيب بأن إطلاق لفظ المسجد الحرام هنا من باب التغليب، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة) (أخرجه أحمد 2/386، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/371).

وأجيب بأن المقصود هنا مسجد الكعبة، بدلالة حديث ميمونة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة) (أخرجه مسلم 1/1014).واختار هذا القول بعض المتأخرين من الشافعية. (أعلام الساجد ص 121).

القول الثاني: أن المسجد الحرام يراد به المسجد حول الكعبة، وهو قول الحنابلة، ورجحه بعض الشافعية، واختاره من المتأخرين ابن عثيمين رحمه الله، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ منها:

1 – قوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} (البقرة: من الآية 191).وقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (التوبة: من الآية 28).وقالوا: إن المقصود في هاتين الآيتين مسجد الجماعة الذي حول الكعبة.

2 – قوله سبحانه وتعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى} (الإسراء: من الآية 1)، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر عند البيت، وقيل: أسري به من بيت أم هانيء، وهو خارج المسجد؛ ولذلك استدل به من يرى أن المضاعفة تشمل جميع الحرم.

3 – ما رواه مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة) (سبق تخريجه).ومفهوم الحديث أن المضاعفة مختصة بمسجد الكعبة.

4 – أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى) (أخرجه البخاري 3/63، ومسلم 1/1014).

5 – ما تقرر من أن الجنب لا يجوز له اللبث في المسجد الحرام كبقية المساجد، ومع ذلك يجوز له اللبث في بقية الحرم؛ مما يدل على أن المقصود بالمسجد الحرام مسجد الجماعة لا كل الحرم.

القول الثالث: أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، وهو قول الأحناف، والشافعية، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، واستدلوا بأدلة؛ منها:

1 – قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (التوبة: من الآية 28). فهذه الآية تدل على أن المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم كله، وليس المسجد فقط، قال ابن حزم: بلا خلاف. (المحلى 4/243).

2 – قوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} (الحج: 25).

والمقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله.

3 – أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في صلح الحديبية -(أخرجه أحمد مطولا 4/323)- كان يصلي في الحرم، مع أن إقامته في الحديبية بالحل، وذكر الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهذا من أصرح الأدلة على أن مضاعفة الصلاة تتعلق بجميع الحرم، وليس مسجد الجماعة فقط.

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: الحرم كله هو المسجد الحرام. وثبت في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه). (رواه أحمد 3/343، 397)، وفي إسناده مقال.

كما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا) (رواه أحمد 4/5، والبيهقي 5/246)، وورد الحديث موقوفا على عبد الله بن الزبير، وهو أصح من المرفوع، كما ثبت موقوفا على عمر رضي الله عنه (ابن أبي شيبة 2/371)، ومجموع هذه الأحاديث ترتقي إلى درجة الحسن، وتعضدها الآثار الثابتة عن الصحابة.

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام ؟

هل المضاعفة في صلاة الفريضة والنفل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: إن المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة (انظر مطالب أولي النهى 2/383، والفروع 1/599).

القول الثاني: أن المضاعفة تختص بالفريضة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية. (انظر: مشكل الآثار 1/251، وفتح الباري 3/68).

واستدل أصحاب القول الأول بعموم النصوص السالف ذكرها.واستدل أصحاب القول الثاني بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) (أخرجه البخاري 2/214).فلو كانت صلاة النافلة تضاعف في مسجده صلى الله عليه وسلم، لما أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في بيوتهم.

وجملة القول: أن صلاة الفريضة والنافلة تضاعف في المسجد الحرام، وعليه إطلاق الأحاديث الصحيحة، كما أن صلاة النافلة في البيت خير من صلاتها في المسجد، وحتى ولو كان المسجد من المساجد الثلاثة الفاضلة. (انظر نيل الأوطار 3/73).

