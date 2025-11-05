18 حجم الخط

يبحث كثيرون عن ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟ خاصة وأن قرآن الفجر مشهود، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)، ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي ركعتي الفجر قبل الصلاة، وكان يقرأ ببعض السور والآيات فيها، وخلال السطور التالية سنتعرف علي ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر فإلى التفاصيل.

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر

ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بقراءة النبي قبل صلاة الفجر، أحاديث صحيحة رويت عن قراءة الرسول قبل صلاة الفجر حيث ذكر رحمه الله.

- وعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَقْرَأُ في رَكْعَتَي الْفَجْرِ في الأُولَى مِنْهُمَا: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ومَا أُنْزِلَ إِليْنَا [البقرة:136] الآيةُ الَّتي في البقرة، وفي الآخِرَةِ مِنهما: آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسلمُونَ [آل عمران:52].

وفي روايةٍ: في الآخرةِ الآية الَّتي في آلِ عِمرانَ: تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنا وَبَيْنُكُمْ} [آل عمران:64]. رواهما مسلم.

- وعنْ أَبي هُريرةَ  أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قرَأَ ف رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ رواه مسلم.

- وعنِ ابنِ عمر رضِيَ اللَّه عنهُما، قَالَ: رمقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا يقْرَأُ في الرَّكْعَتيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وقل هُوَ اللَّه أَحَدٌ رواهُ الترمذي، وقال: حديثٌ حَسَنٌ.

ركعتا الفجر

ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي ركعتي الفجر فبل صلاة الفجر وأنهما سنة مؤكدة سفرًا وحضرًا، وأن السنة للرجل والمرأة الإتيان بهذه السنة، ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر في السفر والحضر، وكان ﷺ يقرأ فيهما كما في حديث أبي هريرة وابن عمر، يقرأ فيهما بـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الركعتين، في الأولى قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وفي الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يعني بعد الفاتحة.

سورتا الإخلاص

هاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص؛ لأن في الأولى البراءة من جميع ما يعبده المشركون من دون الله، وأنهم أيضًا ليسوا بعبيد لله لأن شركهم يحبط أعمالهم، ولهذا قال فيها جل وعلا: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ [الكافرون:3] لأنهم مشركون وعملهم حابط، فلو عبدوا الله فلا عبادة لهم لأن الشرك يحبطها قال: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ [الكافرون:4] يتبرأ النبي ﷺ من عبادتهم التي يعبدونها الأصنام والأوثان وإنما يعبد الله وحده، ففيها البراءة من الشرك وبيان أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة.

ولهذا قال: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون:6] لكم دينكم الكفر والضلال ولي ديني وهو عبادة الله وحده والإخلاص له والبراءة من عبادة ما سواه ،

وهكذا السورة الثانية قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ هي أيضًا سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن وهي محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان صفاته: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:1-4] وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: إنها تعدل ثلث القرآن.

وفي حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران، وهما أيضًا آيتان في الإخلاص، الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136] هذه آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بعد الفاتحة آية آل عمران قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كلمة عدل بيننا وبينكم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا يعني عن الحق وعن توحيد الله فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64].

فهاتان الآيتان أيضا كلتاهما تتعلق بالإخلاص لله والإيمان بتوحيده، والبراءة من عبادة ما سواه ، هذا هو السنة أن تقرأ هاتين الآيتين في سنة الفجر أو هاتين السورتين، وإذا قرأ تارة كذا وتارة كذا هذا هو السنة حتى يجمع بين السنتين، تارة يقرأ فيهما بالآيتين وتارة يقرأ بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلها.

