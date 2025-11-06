ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

18 حجم الخط

يحرص كثير من الأزواج والزوجات على دعاء الصباح للزوج والحبيب خاصة وأن كثيرا من الناس يقبلون علي الدعاء ويستفتحون به يومهم، ومن المعروف أن الدعاء للزوج والحبيب من الأمور التي يهتم بها الكثيرين ممن يقدسون الحياة الزوجية ويعرفون قيمتها، خاصة في ظل ما نراه من مشاكل أسرية هذه الأيام كما أن الدعاء للزوج والحبيب من الأمور التي تدل علي طيب الأصل وحسن المعشر، وهو أفضل ما يبدأ به الإنسان يومه.

ولا يشترط في الدعاء للزوج والحبيب صيغة محددة، فقد يدعو الشخص بأي صيغة وبما يشاء.

وخلال السطور التالية نستعرض معكم بعضا من دعاء الصباح للزوج والحبيب.

دعاء الصباح للزوج والحبيب.. احرص عليه

صلاة الضحى من أفضل الأعمال في الصباح:

دعاء الصباح للزوج والحبيب



اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين.

اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ولا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه.

