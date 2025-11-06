الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

دعاء الصباح للزوج
دعاء الصباح للزوج والحبيب.. احرص عليه
18 حجم الخط

يحرص كثير من الأزواج والزوجات على دعاء الصباح للزوج والحبيب خاصة وأن كثيرا من الناس يقبلون علي الدعاء ويستفتحون به يومهم، ومن المعروف أن الدعاء للزوج والحبيب من الأمور التي يهتم بها الكثيرين ممن يقدسون الحياة الزوجية ويعرفون قيمتها، خاصة في ظل ما نراه من مشاكل أسرية هذه الأيام كما أن الدعاء للزوج والحبيب من الأمور التي تدل علي طيب الأصل وحسن المعشر، وهو أفضل ما يبدأ به الإنسان يومه.

 ولا يشترط في الدعاء للزوج والحبيب صيغة محددة، فقد يدعو الشخص بأي صيغة وبما يشاء.

 وخلال السطور التالية نستعرض معكم بعضا من دعاء الصباح للزوج والحبيب.

 

دعاء الصباح للزوج والحبيب.. احرص عليه
دعاء الصباح للزوج والحبيب.. احرص عليه

 

txt

لماذا شبّه النبي المرأة بـ الضلع الأعوج؟ عالم أزهري يجيب (فيديو)

txt

سرية زيد بن حارثة وقصة بنت النبي مع زوجها في جمادى الأولى

 

صلاة  الضحى من أفضل الأعمال في الصباح:

 

 

دعاء الصباح للزوج والحبيب
 

اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين.

اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ولا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعاء الصباح الصباح دعاء الصباح للزوج والحبيب صلاة الضحى الدعاء

مواد متعلقة

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

من نور القرآن وصحيح السنة، كيف تحدث الإسلام عن الحب؟

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟

ارتفاع الجودا والرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

بنك الاستثمار القومي يحصل على شهادة «الأيزو» في جودة الخدمات المالية

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

أخبار مصر: بدء الصمت الانتخابي، هل تفشت الحمى القلاعية في مصر، تفاصيل قد تقلب موازين واقعة "تاخد كام وتسيب القمر اللي جنبك؟"

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

شروط استخراج القيد العائلي وخطوات الحصول عليه أون لاين

تغير جذري والبداية من القاهرة، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية