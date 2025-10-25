السبت 25 أكتوبر 2025
وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)

 شهد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، فعاليات انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الابتدائية على مستوى إدارة أسيوط التعليمية التى ينظمها توجيه التربية الاجتماعية بالتعاون مع التعليم الابتدائى بالإدارة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحى شرق.

تحقيق الانضباط المدرسى فى اطار مؤسسى

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أهمية دور الاتحادات الطلابية بمختلف المراحل الدراسية فى تشكيل وعى الطلاب ورفع مهاراتهم وقدراتهم على القيادة والتعاون مع الآخرين وتحقيق الانضباط المدرسى فى إطار مؤسسى تنظمه القواعد والقوانين لدعم العملية التعليمية وتنظيمها وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.


ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - خلال اللقاء - كلمة للطلاب المشاركين والممثلين لمختلف مدارس الادارة التعليمية حثهم فيها على التفانى والحد والاجتهاد والعمل بروح الفريق للنهوض بالعملية التعليمية ورفع الوعى لدى الطلاب تحت إشراف المعلمين وقيادات المنظومة التعليمية. 

تعليم أسيوط والأوقاف ينظمان لقاء تعريفيا بالمبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

تعليم أسيوط يعلن تطبيق برامج علاجية للطلاب الضعاف وإطلاق منظومة فصل المخلفات بالمدارس

 

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط تقديم كافة أوجه الدعم للاتحادات الطلابية على مستوى المحافظة وتفعيل الأنشطة والمسابقات المختلفة لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من الطلاب للمشاركة فيها وتحقيق أعلى المراكز فى إطار الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

الجريدة الرسمية