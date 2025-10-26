مصرع شخص سقط من الطابق الرابع داخل كمبوند سكني بالتجمع

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع داخل كمبوند سكني بالتجمع الثالث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الضحية سقط من الطابق الرابع أثناء محاولته النزول من سطح العقار إلى إحدى الشقق، إلا أنه فقد توازنه وسقط أرضا، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

