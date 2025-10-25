السبت 25 أكتوبر 2025
حوادث

حبس مالك شركة وآخرين نصبوا على مواطن بدعوى تسفيره للعمل بالخارج

 أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب شركة وآخرين متهمين بالنصب على مواطن بالشرقية بدعوى تسفيره للعمل بالخارج، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

دعوى تسفيره للعمل بالخارج

 تعود تفاصيل الواقعة، برصد منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص بالشرقية من مالك شركة وآخرين لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بدعوى تسهيل سفره للخارج.

وكشف مركز شرطة ههيا بالشرقية أنه تلقى بلاغا يفيد بتضرر أحد المواطنين من مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج وأقربائه وعامل بالشركة؛ لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي وجواز سفر ورخصة قيادة بدعوى تسفيره للعمل بالخارج من خلال الشركة “بدون ترخيص”.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود لتاريخ 26 سبتمبر الماضي، حيث تم ضبط المشكو في حقهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وقررت النيابة العامة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

