بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق بيرنلي فوزا خارج ملعبه على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف بيرنلي، زيان فليمينج هدفين في الدقيقتين 14 و30، ليالي فوستر في الدقيقة 90+5، بينما أحرز يورجن ستراند لارسن في الدقيقة 42 من ضربة جزاء، مارشال مونيتسي في الدقيقة 45+4 هدفي وولفرهامبتون.

وبهذه النتيجة يرفع بيرنلي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير.

