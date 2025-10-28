بتابوت توت عنخ آمون وسبائك الذهب، دعوات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير تصل زعماء العالم (فيديو وصور)

افتتاح المتحف المصري الكبير، علبة فخمة على شكل تابوت فرعوني، مبطن بالقماش الأزرق المخملي، الذي يرمز للصدق والعمق والراحة النفسية، بداخلها إما تابوت لتمثال توت عنخ أمون، أو سبائك ذهبية بنقوش فرعونية، بهذا الشكل ظهرت دعوات افتتاح المتحف الكبير لرؤساء العالم ولعلماء الآثار، الذين ساهموا في اكتشاف الآثار المصرية.

دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير تصل لرؤساء العالم

فقد بدأ رؤساء وملوك العالم المدعويين لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير في تلقى دعوات الحضور للمتحف، الذي سيتم افتتاحه رسميًا في 1 نوفمبر 2025، وظهرت الدعوات وكأنها قطعة من الحضارة المصرية القديمة، ووصفها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "شكل مشرف يليق بقيمة ومكانة الحدث"، تم إرسال ووصول دعوة حضور افتتاح المتحف المصرى الكبير لرؤساء وزعماء دول العالم.

ڨيليم ألكساندر ملك هولندا تلقي دعوة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

وتداول النشطاء صور لوصول دعوات افتتاح المتحف المصري الكبير لملك هولندا ڨيليم ألكساندر، الذي تلقى دعوة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير من سفير مصر في هولندا، وكانت الدعوة عبارة عن صندوق فخم بلون ورق البردي من الخارج، ومن الداخل مبطن باللون الأزرق كُتب عليه "المتحف المصري الكبير"، وبداخله شكل لسبائك من الذهب، وهو رمز الذهب الذي كان يصنع به القدماء المصريين تماثيلهم، وورقة مطوية مثل رسائل البردي القديمة عليها دعوى لحضور الافتتاح.

رئيس المجر تلقي دعوة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

وبنفس الشكل تلقى رئيس المجر فيكتور أوربان، دعوته لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ظهر في الصورة سفير مصر في المجر، وهو يسلم الدعوة المصرية الفخمة للافتتاح.

دعوة افتتاح المتحف داخل تابوت توت عنخ أمون

كما قام أستاذ علم المصريات الياباني البروفيسور يوشيمورا ببث مقطع فيديو، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سعادته وامتنانه للدعوة التي وصلته لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

لم تكن دعوة عالم الأثار الياباني البروفيسور يوشيمورا دعوة عادية، لكنها كانت عبارة عن تابوت ذهبي للملك المصري الصغير "توت عنخ أمون"، الذي اشتُهر بقناعه الذهبي الذي غُرض في العديد من متاحف العالم، وداخل التابون كانت هناك رسالة، تدعوه لحضور حفل الافتتاح المصري الكبير.

وأعرب عالم الأثار الياباني وعالم المصريات يوشيمورا عن سعادته لحضور حفل افتتاح المتحف، التي قال عنها إنها "لحظة تاريخية ينتظرها العالم بأسره"، فلم تكن هذه الدعوات مجرد بطاقات لكنها كانت تعبيرًا عن الحضارة المصرية الضاربة في عمق التاريخ، ورسالة فخر ثقافي من مصر إلى العالم.

بطاقات دعوة افتتاح المتحف تتحول لحدث عالمي

اهتمت مصر بدعوة علماء المصريات الذين ساهموا في اكتشاف العديد من الآثار المصرية من خلال بعثاتهم ومنهم البروفيسور الياباني يوشيمورا، الذي يعتبر أحد أبرز علماء الآثار في العالم، وله مسيرة طويلة من الاكتشافات في مصر، من أبرزها أعماله في منطقة سقارة ومقبرة بتاح حتب، وشارك لسنوات في بعثات التنقيب التي كشفت عن العديد من الكنوز الأثرية المصرية.

بطاقة دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير تصل لعالم المصريات الياباني، فيتو

تحولت بطاقات دعوة افتتاح المتحف المصري الكبير إلى حدث في حد ذاتها على مواقع التواصل، وذلك بعد أن سارع العديد من الشخصيات العالمية والعلماء والمؤثرين إلى نشر صور الدعوة الفخمة والاحتفاء بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.