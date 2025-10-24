انتهاء استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة في انتظار الزائرين بقاعتي توت عنخ آمون.. 250 فنانا يقودون الحفل.. أسعار التذاكر تبدأ من 200 جنيها.. ومجلس الوزراء يكشف التفاصيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم.. استعدادات وتجهيزات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه".

ومع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، تتأهب مصر لإطلاق حدث عالمي طال انتظاره، يمثل تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل ونقلة نوعية في عرض وتوثيق الحضارة المصرية القديمة، إذ يعد المتحف أحد أبرز المنارات الحضارية في العالم، والتي تجسد رؤية الدولة في صون تراثها وتقديمه للعالم في مزيج فريد يجمع بين عراقة التاريخ وروعة التصميم، وتجربة عرض متكاملة تستخدم أحدث التقنيات التفاعلية في تقديم الآثار، بما يعكس مكانة مصر الريادية على خريطة السياحة العالمية.

واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات العالمية والجوائز الدولية التي حصدها المتحف، إذ حصل المتحف على 8 شهادات "ISO" في مجالات الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، إلى جانب منحه شهادة "EDGE Advance" للمباني الخضراء لعام 2024، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت الإنفوجرافات إلى فوز المتحف بجائزة "فرساي"، كواحد من أجمل متاحف في العالم لعام 2024، وكذلك نال جائزة المشروع الأفضل على مستوى العالم لعام 2024، من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "FIDIC".

وبشأن الإشادات العالمية التي حظي بها المتحف، فقد أكد دليل السفر"Lonely Planet"، أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر مجمع متاحف أثرية في العالم مخصص لحضارة واحدة، فهو مقسم إلى عدة أقسام تغطي الحقبة من 700 ألف سنة قبل الميلاد إلى سنة 394 ميلادية.

ومن جانبها، أشارت منظمة "اليونسكو" إلى أن المتحف المصري الكبير سيمنح للزوار الأجانب والمصريين فرصة فريدة للتنقل عبر أكثر من 5 آلاف عام من التاريخ المصري القديم.

وأوضحت الإنفوجرافات أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

واستعرضت الإنفوجرافات مراحل إنشاء المتحف في مسيرة بناء ممتدة يتوجها افتتاح عالمي، حيث بدأ العمل في تهيئة الموقع وإزالة مخلفاته في مايو 2005، ثم تأتي انطلاقة المتحف والعمل في البناء عام 2016، ليتم تشغيله تجريبيًا في أكتوبر 2024، على أن يتم افتتاحه رسميًا في 1 نوفمبر 2025.

وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الرؤساء والملوك وكبار الشخصيات العامة والكيانات الدولية، في حدث عالمي يعكس مكانة مصر التاريخية.

كما رصدت الإنفوجرافات أبرز الرؤساء والمسؤولين الذين زاروا المتحف قبل الافتتاح الرسمي، وهم: رئيس فرنسا "إيمانويل ماكرون"، ورئيس فيتنام "لوونج كوونج"، ورئيس أنجولا "جواو لورينسو"، ورئيس جزر القمر "غزالي عثماني"، ورئيس سنغافورة "ثارمان شانموجاراتنام"، ورئيس وزراء كرواتيا "أندريه بلينكوفيتش".

كما زار المتحف رئيس وزراء صربيا "ديورو ماتسوت"، ورئيس الوزراء اللبناني "نواف سلام"، وكذلك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط "مسعد بولس"، بالإضافة إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة "بان كي مون".

إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

وكان مجلس الوزراء وافق على إصدار عملات تذكارية غير متداولة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، وتكون من خام الذهب والفضة، من فئات: الجنيه الواحد، والخمسة جنيهات، والعشرة جنيهات، وخمسة وعشرون جنيهًا، وخمسون جنيهًا، ومائة جنيه، وذلك في ضوء قرب حفل الافتتاح المُزمع في الأول من نوفمبر المقبل.





نقل آخر القطع الأثرية للمتحف المصري الكبير

وانتهت وزارة السياحة من نقل آخر القطع الأثرية والتي سيتم عرضها بالمتحف المصري الكبير، بوصول آثار توت عنخ آمون من قاعة عرضها بالمتحف المصري بالتحرير إلي مقرها الدائم الجديد بالمتحف المصري الكبير حيث سيتم عرضهم في قاعتين لعرض المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة في التاريخ منذ لحظة اكتشافهم بالأقصر عام 1922.

مفاجآت التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير

أكد الدكتور أحمد غنيم رئيس مجلس هيئة المتحف المصري الكبير، أن مساحة المتحف المصري الكبير تعادل 4 أضعاف مساحة ملعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه يعد أكبر متحف في العالم.

وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن الدرج العظيم يعد إحدى معجزات المتحف والأول من نوعه عالميًا، سينقل الزائر في "رحلة إلى الأبدية" عبر 12 قاعة تستعرض تطور الملكية في العصور المختلفة، مشيرا إلى أن الملك توت عنخ آمون هو البطل الأساسي داخل المتحف، وستعرض مقتنياته بالكامل لأول مرة منذ لحظة اكتشافها في الأقصر عام 1922 بما في ذلك العجلات الحربية وبعض الكنوز الأخرى.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأعلنت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن قاعتي الملك توت عنخ آمون سيكونان مفاجأة العرض، وجاء تصميمها ليحاكي أحدث النظم العالمية في العرض المتحفي، وسيحتاج السائحين لمدة تصل إلى 120 دقيقة لرؤية المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون.

وأكدت المصادر أنه تم وضع القطع الأثرية يصاحبها بطاقات شرح رقمية لتعريف الزائرين بالقطع الأثرية وتاريخها وأهميتها التاريخية.

مفاجآت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشارت المصادر إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيقوده مخرجو حفل نقل المومياوات الملكية وهما مازن المتجول وأحمد المرسي، وسيشمل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي ستحظى بمتابعة المشاهدين.

احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت المصادر أن الحفل سيكون لمدة يوم واحد فقط وهو الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك العالم، وسيتم تخصيص يومي الـ 2 و3 من نوفمبر لإقامة العديد من الحفلات الخاصة، على أن يتم السماح للزائرين بدخول وزيارة قاعات المتحف اعتبارا من الـ 4 من نوفمبر المقبل، والذي سيكون بمناسبة الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر على يد عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر.

ومن المقرر أن يصل عدد الفنانين المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير إلي 250 فنانا بينهم 160 فنانا مصريًا من الكورال والصوليستات وعازفي الآلات التقليدية، والراقصين، إضافة إلى أوركسترا ضخم جرى تشكيله من نخبة العازفين المنتمين لأكبر الأوركسترات العالمية، تم اختيارهم بعناية لتمثيل 79 جنسية، حيث سيتضم الحفل إبداعًا جديدًا ورؤية فنية غير مسبوقة، من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير للمصريين والعرب والأجانب للمصريين كالتالي:

البالغين: 200 جنيه.

الطلاب: 100 جنيه.

الأطفال: 100 جنيه.

كبار السن: 100 جنيه.

العرب والأجانب:

البالغين: 1200 جنيه.

الطلاب: 600 جنيه.

الأطفال: 600 جنيه.

العرب والأجانب المقيمون في مصر:

البالغين: 600 جنيه.

الطلاب: 300 جنيه.

الأطفال: 300 جنيه.

ويضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، ومركز تعليمي، وقاعات عرض مؤقتة، وسينما، ومركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

ويختص المتحف في سبيل تحقيق أهدافه، بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية، كذلك حفظها، تأمينها، دراستها، صيانتها، وترميمها، وتنظيم معارض الآثار المؤقتة والدائمة داخل مصر، وعقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

