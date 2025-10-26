قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن افتتاح المتحف المصري الكبير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع)، الصادر في 23 أكتوبر 2025، قرارا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 70 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة، من فئات (الواحد جنيه، الخمسة جنيهات، العشرة جنيهات، الخمسة وعشرون جنيهًا، والخمسون جنيهًا، والمائة جنيه)، بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير.

وجاء في نص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى "لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب أو الفضة فئات (الواحد جنيه، الخمسة جنيهات، العشرة جنيهات، الخمسة وعشرون جنيهًا، والخمسون جنيهًا، والمائة جنيه)، بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والمواصفات والأعداد (500 قطعة) لكل فئة من الفضة، و(12 قطعة) لكل فئة من الذهب.

وتحدد أسعار الفئات من الفضة بالأتي: (سعر الجنيه بمبلغ 2580 جنيهًا، والخمسة جنيهات بمبلغ 3010 جنيهات، والعشرة جنيهات بمبلغ 3440 جنيهًا، والخمسة وعشرون جنيهًا بمبلغ 4042 جنيهًا، والخمسون جنيهًا بمبلغ 4300 جنيه، والمائة جنيه بمبلغ 5160 جنيهًا).

وتحدد أسعار الفئات من الذهب بالأتي: (سعر الجنيه بمبلغ 84000 جنيه، والخمسة جنيهات بمبلغ 273000 جنيه، والعشرة جنيهات بمبلغ 420000 جنيه، والخمسة وعشرون جنيهًا بمبلغ 472500 جنيه، والخمسون جنيهًا بمبلغ 498750 جنيهًا، والمائة جنيهًا بمبلغ 551250 جنيهًا)

ويجوز لوزير المالية زيادة عدد الإصدار من العملات التذكارية غير المتداولة مـن خام الفضة فى حالة الحاجة إلى ذلك، بحيث لا يتعـدى إجمـالى الإصـدار (١٠٠٠) قرص من كل فئة من الفئات.





