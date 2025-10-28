تكليف 1113 أخصائي تمريض بمستشفيات سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تكليف ١١١٣ أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، وذلك نظرا لافتتاح عدد من المستشفيات الجامعية الجديدة، وهم: مستشفى الجراحات التخصصية، مستشفى شفا الأطفال، مستشفي الأورام والتي تتطلب وجود كادر تمريضي متميز، لتغطية احتياجاتها باعتبار أن التمريض يعد أحد أهم أسس تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وقدم النعماني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي اهتمًامًه بالنهوض بمستوى المستشفيات الجامعية بسوهاج لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء بإنشاء مستشفيات جديدة، أو على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية.



وأكد النعماني أن قرار التكليف جاء بناءًا على اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لكل ما تبذله الفرق الطبية ومنهم هيئة التمريض من مجهود كبير لخدمة المرضى والارتقاء بالخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، هذا إلى جانب دورهم الإنساني الذى يؤدونه فى مختلف المراحل العلاجية للمرضى.



وقال مير القاضي مدير الموارد البشرية أنه تم تكليف 402 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى سوهاج الجامعي، 201 اخصائي تمريض للعمل بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، 248 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى الجراحات التخصصية، 151 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى شفا الأطفال الجامعي، 100 أخصائي تمريض للعمل بمستشفى الاورام، ليصبح الإجمالي 1102 أخصائي تمريض للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، بالإضافة إلى 11 أخصائي تمريض للعمل بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بجامعة سوهاج، ليصبح الإجمالي 1113 اخصائي تمريض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.