الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط بؤر إجرامية وتصفية عنصر شديد الخطورة في مطروح خلال مواجهات مع الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات، أسفر عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة وضبط بقية العناصر.

تفاصيل العملية

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، قيام هذه البؤر الإجرامية بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

تم استهداف العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن:

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا "اتجار بالمخدرات – مقاومة سلطات – اتجار بالأسلحة النارية"، بنطاق محافظة مطروح.

ضبط بقية عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم:

أكثر من 658 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو – أفيون – هيروين)

حوالي 85 ألف قرص مخدر

92 قطعة سلاح ناري (15 بندقية آلية – 26 بندقية خرطوش – 50 فرد خرطوش – طبنجة)

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 94 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر المضبوطة، وتحرير محاضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
 

