الداخلية توضح حقيقة ادعاء مرشح بالأقصر بشأن تعنت قسم القرنة في الإفراج عن نجله

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن زعم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وأحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، تعنت العاملين بمركز الشرطة حيال نجله، وعدم الإفراج عنه رغم صدور حكم ببراءته، وادعاؤه تلفيق قضية تبديد له.

بالفحص تبين أن نجل المذكور سبق الحكم عليه فى القضية رقم1341/2025 بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وإحراز سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالسجن6سنوات، وبتاريخ20أكتوبر الجارى حصل على حكم بالبراءة استئنافيًا.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه تبين صدور4أحكام قضائية أخرى ضده، وتم عرضه على النيابات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية، حيث طعن عليها بالمعارضة الاستئنافية، وهو محبوس حاليًا على ذمة إحدى تلك القضايا لعدم سداده الكفالة المقررة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار محاولات بعض الأشخاص استغلال المواقف القانونية لخدمة أغراض شخصية أو انتخابية.

