الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية توضح حقيقة ادعاء مرشح بالأقصر بشأن تعنت قسم القرنة في الإفراج عن نجله

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن زعم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة وأحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، تعنت العاملين بمركز الشرطة حيال نجله، وعدم الإفراج عنه رغم صدور حكم ببراءته، وادعاؤه تلفيق قضية تبديد له.

بالفحص تبين أن نجل المذكور سبق الحكم عليه فى القضية رقم1341/2025 بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وإحراز سلاح أبيض، وصدر ضده حكم بالسجن6سنوات، وبتاريخ20أكتوبر الجارى حصل على حكم بالبراءة استئنافيًا.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه تبين صدور4أحكام قضائية أخرى ضده، وتم عرضه على النيابات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية، حيث طعن عليها بالمعارضة الاستئنافية، وهو محبوس حاليًا على ذمة إحدى تلك القضايا لعدم سداده الكفالة المقررة.

وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي في إطار محاولات بعض الأشخاص استغلال المواقف القانونية لخدمة أغراض شخصية أو انتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية محافظة الأقصر مركز شرطة القرنة مرشح مجلس النواب الإفراج عن نجل المرشح تداول فيديو أحكام قضائية النيابة العامة الامن العام

مواد متعلقة

القبض على سائق سيارة بالبحيرة طلب أجرة أزيد من المقررة

“الداخلية العرب”: انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر للتدريب والتأهيل الأمني بالدوحة

ضبط سائقي توك توك لأدائهما حركات استعراضية بأسيوط

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب

الداخلية تضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و93 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

القبض على مسجل خطر بالجيزة لحمله سلاحا أبيض وممارسة البلطجة

تفاصيل ضبط سيدة بالغربية بعد تداول فيديو لتعديها على طفليها

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الاتحاد يتأخر أمام وادي دجلة بهدف في الشوط الأول

تموين الإسكندرية: إجراءات قانونية ضد مالك طلمبة وقود غير مرخصة فى الإسكندرية

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)

الفاشر، مناوي يقر بسقوط المدينة الاستراتيجية واتهام الدعم السريع بارتكاب مجازر جماعية

رسميا، مسابقات اتحاد الكرة ترسل ردها على استفسار الزمالك (مستند)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى قلى، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 3 من سورة الضحى

المفتي السابق: الشعوب لا تنتصر في معارك التنمية والتكنولوجيا بالنوايا الحسنة

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية