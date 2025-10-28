الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ضبط 10 متهمين لاستغلال الأحداث في التسول والبيع الإلحاحي بالجيزة

ضبط 10 متهمين لاستغلال الأحداث في التسول والبيع الإلحاحي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 رجال و4 سيدات – منهم 6 لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وبصحبتهم تم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر نتيجة إجبارهم على التسول وبيع السلع، وقد اعترف المتهمون بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

المرور: تحرير 918 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة نارية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

