الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يتخطى الحزم بثنائية فيلكيس ورونالدو بالدوري السعودي

النصر
النصر

الدوري السعودي، حقق فريق النصر السعودي، الفوز علي حساب نظيره الحزم، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي النصر كل من: جواو فيليكس في الدقيقة 25 ورونالدو في الدقيقة 88. 

تشكيل النصر الرسمي أمام الحزم 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، أيمن يحيى

خط الوسط: جواو فيليكس، أنجيلو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان

وبتلك النتيجة  يتربع النصر على القمة بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة في المقابل، الحزم يأتي بالمركز 14  برصيد 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رونالدو جواو فيليكس النصر دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي الحزم

مواد متعلقة

أول تعليق من ييس توروب بعد الفوز علي إيجل نوار والتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

مانشستر يونايتد يقسو على برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

بيكهام يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في تاريخه أمام إيجل نوار

جيسوس يعلن تشكيل النصر لمواجهة الحزم في الدوري السعودي

مانشستر يونايتد يتقدم على برايتون بثنائية في الشوط الأول

زيزو وتريزيجيه علي رأس بدلاء الأهلي أمام إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا

سانت إيلوا لوبوبو يقصي أورلاندو بايرتس من دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

رفض التهجير والقرار مسؤولية، رسائل قوية من السيسي في احتفالية وطن السلام

السيسي يوقع على رسالة سلام من مصر إلى العالم

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

تياجو يحرز هدف برينتفورد الثالث في شباك ليفربول

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

الإفتاء توضح معنى كلمة «وُدًّا» في سورة مريم

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

المزيد
الجريدة الرسمية