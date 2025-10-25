النصر يتخطى الحزم بثنائية فيلكيس ورونالدو بالدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق النصر السعودي، الفوز علي حساب نظيره الحزم، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي النصر كل من: جواو فيليكس في الدقيقة 25 ورونالدو في الدقيقة 88.

تشكيل النصر الرسمي أمام الحزم

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، أيمن يحيى

خط الوسط: جواو فيليكس، أنجيلو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان

وبتلك النتيجة يتربع النصر على القمة بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة في المقابل، الحزم يأتي بالمركز 14 برصيد 5 نقاط.

