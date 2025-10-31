كيف يحمي قانون العمل حقوق العامل في سوق متغير ؟

ينظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، من خلال نصوص واضحة تحدد شكل العقود، وضمانات التوظيف، وأنماط العمل الحديثة التي أصبحت جزءًا من سوق العمل المعاصر.

ضوابط صياغة عقد العمل

وينص القانون على أن عقود العمل قد تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع ضوابط دقيقة لاعتبار العقد غير محدد، مثل استمرار العامل في أداء مهامه بعد انتهاء العقد دون تجديد مكتوب، كما أوجب القانون تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية مع إتاحة ترجمة للأجانب لضمان الشفافية بين الطرفين.

وفيما يتعلق بحقوق العامل أثناء فترة التوظيف، حظر القانون على صاحب العمل تعديل شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليها إلا في حالات الضرورة، كما حدد مدة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع عدم جواز تكرار فترة الاختبار للعامل نفسه لدى نفس الجهة.

ملف شامل لأصحاب الأعمال

وألزم القانون أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يتضمن البيانات الأساسية وسجل الأجور والإجازات والتدريب، بهدف تسهيل المراجعة القانونية والرقابية عند الحاجة.

وفي استجابة للتحولات العالمية في أنماط العمل، تبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الفئات من العمال تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العاملون في المكاتب والمنشآت التقليدية.

كما منح القانون ضمانات إضافية للعاملين، من بينها إلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل من وإلى مواقع العمل، وتحقيق المساواة في الحقوق بين العاملين لدى صاحب العمل الأصلي والمقاولين من الباطن، إلى جانب إلزام العامل الذي تم تدريبه على نفقة الجهة بمدة عمل محددة أو برد تكاليف التدريب في حال مغادرته قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

وينتظر أن يسهم تطبيق هذه المواد في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة سوق العمل المصري، عبر مزيج من الحماية القانونية والمرونة التشغيلية التي تواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.

