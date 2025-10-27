أخبار مصر اليوم: المتحف الكبير يعرض تابوت الملك توت عنخ آمون.. نقل ولاية أراضي طرح النهر وزارة الري.. شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

السيسي لـ23 سفيرًا جديدًا: حريصون على تعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات (فيديو)



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دول السفراء الجدد، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.



وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، هم:

- ريتا فيكتوريا هيرنتشار.. سفيرة المجر

- إيواى فوميو.. سفير اليابان

- عامر شوكت.. سفير جمهورية باكستان الإسلامية

- ماكينتو سيباستياو لوبيز... سفير جمهورية أنجولا

- منير سيسى... سفير جمهورية غينيا

- لويز اليزابيت سيرل... سفيرة نيوزيلندا

- ميهاو موركوتشينسكى.. سفير جمهورية بولندا

- سوريش كيه ريدى... سفير جمهورية الهند

- لارس بو موللر... سفير مملكة الدنمارك

- لوس ايلينا مارتينيز كاساب... سفيرة جمهورية كولومبيا

- يفغينى سوبوليفسكى... سفير جمهورية بيلاروس

- مارك إدوارد برايسون - ريتشاردسون... سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

- أريك بيرجير هوسم... سفير مملكة النرويج

- نجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية.

- ايدن انتوني أوهارا... سفير ايرلندا

- نيكولوز ابخازافا... سفير جورجيا

- حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي … سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

- سيرخيو رومان كارانثا فورستر… سفير مملكة إسبانيا

- أجوستينو باليزى… سفير الجمهورية الإيطالية

- هنرى ب. فانبوله… سفير جمهورية ليبيريا

- كريستيان مولر... سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج

تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا... سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما أعرب عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين



قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

أنهت وزارة السياحة والآثار، استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف للآثار في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.



ويحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ويضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن قاعتي الملك توت عنخ آمون واللتين سيعرضان المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي لأول مرة في التاريخ منذ اكتشافها بالأقصر عام 1922 ستضمان 5 محاور موضوعية.



وأضافت المصادر أن موضوعات العرض المتحفي لآثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مخصصة لتأخذ الزائرين في رحلة عبر حياة الملك الشاب من الهوية إلى الطقوس الجنائزية ثم البعث والحياة اليومية والاكتشاف.

مصادر بـ الزراعة: نقل ولاية أراضي طرح النهر للري بمرحلته الأولى ولم نحررعقود إيجار للمزارعين

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عملية الرفع المساحي، ونقل ولاية أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية إلى وزارة الموارد المائية والري مازالت جارية إلى الآن، ومنذ سريان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة٢٠٢١، والصادرة في يناير٢٠٢٣ من رئيس مجلس الوزراء.



وأكد المصدر أن أعمال الحصر والرفع المساحي مازالت حتى الآن في مناطق شمال الدلتا، التي تضم مساحات قليلة من أراضي طرح النهر ومجموعة من الجزر المتناثرة في فرعا نهر النيل، وأن المساحات الأكبر من أراضي طرح النهر موجودة في وادي النيل من الجيزة وحتى أسوان، وهي المناطق التي تشهد أيضا أغلب التعديات المزمنة، والتي تتضمن مباني خرسانية على أراضي حرم مجرى نهر النيل أو المياه بطرح النهر، خاصة في محافظة الجيزة التي تشهد تعديات كبيرة ببناء قصور ومنتجعات خاص ببعض رجال الأعمال، وأن الدولة تتعامل على مدار السنوات السابقة، مع تلك التعديات بحزم وبالطرق القانونية المتاحة.

وأكد أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومنذ ولايتها على أراضي طرح النهر والبحيرات، وفقا للقانون ٧ لسنة ١٩٩١، ومساحتها غير ثابتة وتتراوح بين ٣٤ إلى ٤٠ ألف فدان، وأن الهيئة تتعامل مع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق الدولة خاصة أن هناك عقود ايجارات قديمة سابقة على القانون ٧ لسنة ١٩٩١ تم التعامل معها بكل حالة على حدا وتقييم موقفها القانوني ومخالفتها للمخططات العامة للدولة من عدمه.

وأكد أن الهيئة لم تحرر عقود ايجار أو حق انتفاع لأي مواطن لاستغلال أراضي طرح النهر في أعمال الزراعة لكنها تحرر مستندات إثبات علاقة إيجارية محددة المدة وفقا للمادة الزمني اللازم لزراعة محصول معين وحصاده مع المزارعين وبمجرد انتهاء المدة المقررة في المستند تنتهي فترة استغلال المزارع لأرض طرح النهر ولا يصبح له حق في استغلالها إلا بمستند جديد ومدة جديدة يتم تحديدها من مهندسي الهيئة.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للتعمير كانت تقوم بالجانب الإداري والرفع المساحي ومراجعة العقود والمستندات الخاصة باستغلال تلك الأراضي، فيما كانت هيئة الإصلاح الزراعي تقوم بدورها في تحصيل إيرادات وغرامات أراضي طرح النهر من خلال مديرياتها المنتشرة في المحافظات، مشيرا إلي أن وزارة الموارد المائية والري والتي لها حق الولاية حاليا على أراضي طرح النهر ستقوم بالاستعانة بجهات حكومية خارجها لإدارة جانب التحصيل لقدم توافر الكوادر الإدارية اللازمة في الوزارة.

حالة الطقس غدا، شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق الإثنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21





شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط (صور)

التقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاثنين بالعاصمة الإيطالية روما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك على هامش مشاركة فضيلته في اللقاء العالمي من أجل السلام «إيجاد الجرأة على تحقيق السلام».

شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكدان ضرورة الالتزام بخطة السلام في الشرق الأوسط

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يقدر موقف الشعب الإيطالي في دعم الحق الفلسطيني وخروجه في مظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لما يتعرض له الأبرياء في غزة من قتل وتهجير وجرائم إبادة جماعية استمرت عامين كاملين، مضيفًا فضيلته: «الأمل معقود على هؤلاء الشباب والمنصفين، وأقرانهم من مختلف دول العالم، للانتصار لكرامة الإنسان أيًّا كان لونه أو معتقده أو عِرقه»، معربًا عن تمنيات فضيلته في أن تنضم إيطاليا بمواقفها المنصفة إلى قائمة الدول التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، كخطوة في طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الإمام الأكبر: الأزهر الشريف معنيٌّ بنشر السلام الذي هو جوهر رسالة الإسلام

وأكد فضيلته أن الأزهر الشريف معنيٌّ بنشر السلام الذي هو جوهر رسالة الإسلام وبيان الصورة السمحة عن هذا الدين الحنيف، ولذا فقد بادرنا بالانفتاح على المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، وتُوِّجت هذه الجهود بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع أخي الراحل قداسة البابا فرنسيس، ونحمد الله أنها لا زالت تؤتي ثمارها حتى اليوم، ونرى مردودها الكبير في مجالات تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مضيفًا فضيلته: «إننا على ثقة بقدرة الحوار والتعارف على مجابهة العنصرية والتطرف والكراهية».



وأكد الرئيس الإيطالي دعم بلاده لاتفاق السلام في الشرق الأوسط الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ، وتقديره للجهود المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى حلول بشأن وقف العدوان على غزة، وتشجيعه للجميع على الاستمرار والالتزام بما ورد من بنود لتسهيل الانتقال إلى المرحلة الثانية، مؤكدًا أن الحوار لا بد وأن يكون الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات في السياسة كما هو الحال في الحوار بين الأديان.

اختتام فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بطرابلس بعد دورة حافلة بالثقافة والمعرفة

اختُتمت اليوم الإثنين فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في دورته الثانية، والذي نظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تحت رعاية المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.



وشهد اليوم الختامي للمعرض حضورًا واسعًا من الزوار والمهتمين بالشأنين الثقافي والقانوني، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الفكر والمعرفة والإبداع، ليُسدل الستار على دورة ناجحة امتدت على مدار ثلاثة عشر يومًا، وحققت تفاعلًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع.



وأكدت اللجنة التحضيرية أن المعرض مثّل تجربة ثقافية رائدة في ليبيا، جمعت بين القانون والثقافة والفكر الإنساني، مشيرةً إلى أن الفعاليات شهدت إقبالًا متزايدًا منذ انطلاقها، ما دفع اللجنة إلى تمديد فترة المعرض حتى 27 أكتوبر استجابةً للطلبات العديدة من الزوار وطلبة الكليات والجامعات والمهتمين.



وشارك في المعرض أكثر من 400 عارض من 23 دولة، من بينها ليبيا، مصر، الكويت، لبنان، تركيا، سلطنة عُمان، المملكة المتحدة، تونس، قطر، سوريا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، السعودية، الإمارات، السودان، إسبانيا، فلسطين، العراق، وجنوب السودان.



وسجلت مصر حضورًا ثقافيًا لافتًا بمشاركة نحو 130 دار نشر، قدمت أحدث الإصدارات في القانون الجنائي، والقضاء، والفكر والثقافة العامة، إضافة إلى مؤلفات التوعية القانونية الموجهة للشباب.

وتضمّن البرنامج الثقافي للمعرض سلسلة من الندوات والمحاضرات والورش التفاعلية، منها محاضرات حول العدالة الجنائية، والتشريعات الأسرية، والتطور القانوني في ليبيا، إضافة إلى أنشطة توعوية للأطفال لتعزيز ثقافة العدالة والنزاهة، ومسابقات ثقافية ودينية جمعت بين المعرفة والقيم الأخلاقية.

معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، حين تلتقي العدالة ببراءة الطفولة (صور)



في مشهد يعكس رؤية ثقافية متكاملة تجمع بين العدالة والقانون والفكر والطفولة، أول معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس اهتمامًا خاصًا بالأطفال، من خلال تخصيص عدة أجنحة تقدم محتوىً متنوعًا يجمع بين المعرفة، والتربية، والإبداع الفني، في تجربة تسعى إلى جعل القراءة عادة مبكرة وثقافة يومية.



فبين أرفف القصص المصورة وورش الرسم والتلوين والأنشطة التعليمية، وجد الأطفال في المعرض مساحة تشبه أحلامهم، حيث يلتقون بالكتاب في أجواء مفعمة بالمتعة والمعرفة في آنٍ واحد.

وأكدت اللجنة المنظمة بالمعرض أن الاهتمام بالطفل ليس تفصيلًا ثانويًا، بل جزء من فلسفة العدالة الإنسانية التي يؤمن بها المعرض، والتي ترى أن بناء وعي الطفل هو حجر الأساس في بناء مجتمع يعرف حقوقه وواجباته منذ الصغر.

وشهدت الأجنحة المخصصة للأطفال مشاركة عدد من دور النشر الليبية والعربية المتخصصة في أدب الطفل، إلى جانب مؤسسات تربوية وثقافية قدّمت عروضًا تفاعلية تحفّز خيال الطفل وتغرس فيه حب القراءة.

كما نظمت اللجنة مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للفئات العمرية المختلفة، شملت حكايات تربوية، ومسابقات في القراءة والرسم والتعبير الحر والتلوين، وسط حضور واسع من العائلات والطلاب.

وقالت اللجنة التحضيرية إن الهدف من تخصيص هذا الفضاء للطفل هو "تأسيس علاقة مبكرة بين الجيل الجديد والكتاب"، مؤكدة أن الوعي القانوني والثقافي يبدأ من الطفولة، وأن بناء جيل قارئ هو في جوهره بناء لمجتمع عادل ومسئول.

اللافت أن بعض الأجنحة قدمت مبادرات لتبسيط المفاهيم القانونية للأطفال، مثل حقوق الطفل وواجباته في المدرسة والمجتمع، بأسلوب مبسط ورسوم توضيحية، بما يعكس رؤية المعرض في دمج العدالة بالقيم التربوية بطريقة جذابة وغير مباشرة.

خلال 72 ساعة، إيقاف القطارات الإضافية على خطوط طنطا

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد إيقاف القطارات الإضافية والتي تم تشغيلها بشكل استثنائي على خطوط طنطا دسوق يوم 31 من الشهر الجاري على أن تعود حركة القطارات على هذه الخطوط لسابق عهدها بنفس الجداول السابقة.



وسبق وقامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بإخطار هندسة وقطاع التشغيل بتشغيل رحلات جديدة على بعض الخطوط لخدمة الركاب على مدار الساعة وتقديم افضل خدمة لهم وذلك في إطار خطط النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب.



وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية، أعلنت الهيئة عن تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و31 أكتوبر 2025، وهي قطار رقم ( 465 / 466 ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس، وقطار رقم ( 632 / 633 ) تحيا مصر دسوق / البصيلى والعكس طبقًا لجداولها الحالية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، كما تناشد جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.

أخبار مصرلأول مرة، المتحف المصري الكبير يعرض تابوت الملك توت عنخ آمون

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن تابوت الملك توت عنخ أمون سيعرض لأول مرة منذ 3300 سنة فى المتحف المصرى الكبير بقاعتي الملك توت عنخ آمون.

وأوضحت المصادر، أن أول ظهور لتابوت الملك توت عنخ آمون للنور كان وقت اكتشاف المقبرة عام 1922 وظل بمكانه الأصلى بوادى الملوك بالأقصر.



وأشارت المصادر إلى أنه خلال عام 2019 تم نقل التابوت الى معامل الترميم بالمتحف المصرى الكبير لعمل اللازم تمهيدا لعرضه في المتحف ولأول مرة ضمن كنوز توت عنخ أمون التى يزيد عددها عن 5000 قطعة فريدة.

وأضافت المصادر أن موضوعات العرض المتحفي لآثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مخصصة لتأخذ الزائرين في رحلة عبر حياة الملك الشاب من الهوية إلى الطقوس الجنائزية ثم البعث والحياة اليومية والاكتشاف.





وأضافت المصادر أن موضوعات العرض المتحفي لآثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مخصصة لتأخذ الزائرين في رحلة عبر حياة الملك الشاب من الهوية إلى الطقوس الجنائزية ثم البعث والحياة اليومية والاكتشاف.

