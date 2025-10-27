الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اختتام فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بطرابلس بعد دورة حافلة بالثقافة والمعرفة

معرض الكتاب الدولي
معرض الكتاب الدولي في ليبيا

اختُتمت اليوم الإثنين فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في دورته الثانية، والذي نظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تحت رعاية المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وشهد اليوم الختامي للمعرض حضورًا واسعًا من الزوار والمهتمين بالشأنين الثقافي والقانوني، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الفكر والمعرفة والإبداع، ليُسدل الستار على دورة ناجحة امتدت على مدار ثلاثة عشر يومًا، وحققت تفاعلًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع.

 

وأكدت اللجنة التحضيرية أن المعرض مثّل تجربة ثقافية رائدة في ليبيا، جمعت بين القانون والثقافة والفكر الإنساني، مشيرةً إلى أن الفعاليات شهدت إقبالًا متزايدًا منذ انطلاقها، ما دفع اللجنة إلى تمديد فترة المعرض حتى 27 أكتوبر استجابةً للطلبات العديدة من الزوار وطلبة الكليات والجامعات والمهتمين.

وشارك في المعرض أكثر من 400 عارض من 23 دولة، من بينها ليبيا، مصر، الكويت، لبنان، تركيا، سلطنة عُمان، المملكة المتحدة، تونس، قطر، سوريا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، السعودية، الإمارات، السودان، إسبانيا، فلسطين، العراق، وجنوب السودان.

 

مشاركة 130 دار نشر مصرية بمعرض الكتاب الدولي في ليببا 

 

وسجلت مصر حضورًا ثقافيًا لافتًا بمشاركة نحو 130 دار نشر، قدمت أحدث الإصدارات في القانون الجنائي، والقضاء، والفكر والثقافة العامة، إضافة إلى مؤلفات التوعية القانونية الموجهة للشباب.

وتضمّن البرنامج الثقافي للمعرض سلسلة من الندوات والمحاضرات والورش التفاعلية، منها محاضرات حول العدالة الجنائية، والتشريعات الأسرية، والتطور القانوني في ليبيا، إضافة إلى أنشطة توعوية للأطفال لتعزيز ثقافة العدالة والنزاهة، ومسابقات ثقافية ودينية جمعت بين المعرفة والقيم الأخلاقية.

وفي ختام الفعاليات، عبّر الدكتور محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، عن فخره بالنجاح الذي حققته الدورة الثانية، مؤكدًا أن المركز يعمل على ترسيخ ثقافة القانون والبحث العلمي كوسيلة لبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

وقال الأسود "المعرض لم يكن مجرد تظاهرة ثقافية، بل رسالة قانونية وإنسانية، هدفها نشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز قيم العدالة في المجتمع الليبي."

من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام الديفار، عضو اللجنة التحضيرية والثقافية لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، إن فكرة المعرض وُلدت من قناعة بأن العدالة ليست مجرد مؤسسة قانونية، بل منظومة قيم وثقافة، موضحًا أن الهدف هو إعادة الاعتبار للكتاب بوصفه وسيلة للتنوير والوعي، وكسر الصورة النمطية عن النيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية مغلقة.

وأضاف الديفار أن اللجنة سعت إلى تقديم نموذج جديد يجعل من الثقافة جسرًا لتجديد القانون، مؤكدًا: "لم نضع القانون في مواجهة الثقافة، بل جعلنا الثقافة جسرًا لتجديده، لأن القاضي والمفكر كلاهما يبحثان عن الحقيقة، وإن اختلفت أدواتهما.

وشهد اليوم الختامي أجواء تفاعلية مميزة، تخللتها مسابقات ثقافية وتوزيع كوبونات شراء بمشاركة الإعلامي عبدالسلام عجينة، في مشهد جسّد روح المعرض وانفتاحه على الجمهور.

 

وبنجاح هذه الدورة، رسّخ معرض النيابة العامة الدولي للكتاب مكانته كحدث سنوي رائد يجمع بين القانون والثقافة والمعرفة، ويؤكد التزام النيابة العامة الليبية بدعم الوعي المجتمعي وترسيخ قيم العدالة والتنوير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للمعارض النائب العام الليبي الولايات المتحدة معرض الكتاب الدولي

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين سموحة والجونة في الشوط الأول

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

أحمد الجابري.. مسيرة حافلة من العمل الوطني والتفاف شعبي كبير حوله يقلب الموازين

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق رأس غارب

قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

مونيكا بلوتشي تنشر صورة تجمعها مع أحمد عز من كواليس the seven Dogs

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: "امسك عليك لسانك" وصية رسول الله للوصول إلى الجنة (فيديو)

هل العقارات عليها زكاة؟ أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

المزيد
الجريدة الرسمية