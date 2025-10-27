اختتام فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بطرابلس بعد دورة حافلة بالثقافة والمعرفة

اختُتمت اليوم الإثنين فعاليات معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في دورته الثانية، والذي نظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تحت رعاية المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وشهد اليوم الختامي للمعرض حضورًا واسعًا من الزوار والمهتمين بالشأنين الثقافي والقانوني، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الفكر والمعرفة والإبداع، ليُسدل الستار على دورة ناجحة امتدت على مدار ثلاثة عشر يومًا، وحققت تفاعلًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن المعرض مثّل تجربة ثقافية رائدة في ليبيا، جمعت بين القانون والثقافة والفكر الإنساني، مشيرةً إلى أن الفعاليات شهدت إقبالًا متزايدًا منذ انطلاقها، ما دفع اللجنة إلى تمديد فترة المعرض حتى 27 أكتوبر استجابةً للطلبات العديدة من الزوار وطلبة الكليات والجامعات والمهتمين.

وشارك في المعرض أكثر من 400 عارض من 23 دولة، من بينها ليبيا، مصر، الكويت، لبنان، تركيا، سلطنة عُمان، المملكة المتحدة، تونس، قطر، سوريا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، السعودية، الإمارات، السودان، إسبانيا، فلسطين، العراق، وجنوب السودان.

مشاركة 130 دار نشر مصرية بمعرض الكتاب الدولي في ليببا

وسجلت مصر حضورًا ثقافيًا لافتًا بمشاركة نحو 130 دار نشر، قدمت أحدث الإصدارات في القانون الجنائي، والقضاء، والفكر والثقافة العامة، إضافة إلى مؤلفات التوعية القانونية الموجهة للشباب.

وتضمّن البرنامج الثقافي للمعرض سلسلة من الندوات والمحاضرات والورش التفاعلية، منها محاضرات حول العدالة الجنائية، والتشريعات الأسرية، والتطور القانوني في ليبيا، إضافة إلى أنشطة توعوية للأطفال لتعزيز ثقافة العدالة والنزاهة، ومسابقات ثقافية ودينية جمعت بين المعرفة والقيم الأخلاقية.

وفي ختام الفعاليات، عبّر الدكتور محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، عن فخره بالنجاح الذي حققته الدورة الثانية، مؤكدًا أن المركز يعمل على ترسيخ ثقافة القانون والبحث العلمي كوسيلة لبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

وقال الأسود "المعرض لم يكن مجرد تظاهرة ثقافية، بل رسالة قانونية وإنسانية، هدفها نشر ثقافة سيادة القانون وتعزيز قيم العدالة في المجتمع الليبي."

من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام الديفار، عضو اللجنة التحضيرية والثقافية لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، إن فكرة المعرض وُلدت من قناعة بأن العدالة ليست مجرد مؤسسة قانونية، بل منظومة قيم وثقافة، موضحًا أن الهدف هو إعادة الاعتبار للكتاب بوصفه وسيلة للتنوير والوعي، وكسر الصورة النمطية عن النيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية مغلقة.

وأضاف الديفار أن اللجنة سعت إلى تقديم نموذج جديد يجعل من الثقافة جسرًا لتجديد القانون، مؤكدًا: "لم نضع القانون في مواجهة الثقافة، بل جعلنا الثقافة جسرًا لتجديده، لأن القاضي والمفكر كلاهما يبحثان عن الحقيقة، وإن اختلفت أدواتهما.

وشهد اليوم الختامي أجواء تفاعلية مميزة، تخللتها مسابقات ثقافية وتوزيع كوبونات شراء بمشاركة الإعلامي عبدالسلام عجينة، في مشهد جسّد روح المعرض وانفتاحه على الجمهور.

وبنجاح هذه الدورة، رسّخ معرض النيابة العامة الدولي للكتاب مكانته كحدث سنوي رائد يجمع بين القانون والثقافة والمعرفة، ويؤكد التزام النيابة العامة الليبية بدعم الوعي المجتمعي وترسيخ قيم العدالة والتنوير.

