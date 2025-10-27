قبل الافتتاح، تعرف على أبرز القطع الأثرية داخل قاعات المتحف المصري الكبير

أنهت وزارة السياحة والآثار، استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير ، الذي يعد أكبر متحف للآثار في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

أبرز القطع الأثرية التي تعرض داخل قاعات المتحف المصري الكبير

ويحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ويضم المتحف بين جنباته أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال، مركز تعليمي، قاعات عرض مؤقتة، سينما، مركز للمؤتمرات، وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية، كافيتريات ومطاعم، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن قاعتي الملك توت عنخ آمون واللتين سيعرضان المجموعة الأثرية الكاملة للملك الذهبي لأول مرة في التاريخ منذ اكتشافها بالأقصر عام 1922 ستضمان 5 محاور موضوعية.



طريقة عرض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

وأضافت المصادر أن موضوعات العرض المتحفي لآثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير مخصصة لتأخذ الزائرين في رحلة عبر حياة الملك الشاب من الهوية إلى الطقوس الجنائزية ثم البعث والحياة اليومية والاكتشاف.

