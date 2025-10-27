مصادر بـ الزراعة: نقل ولاية أراضي طرح النهر للري بمرحلته الأولى ولم نحررعقود إيجار للمزارعين

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عملية الرفع المساحي، ونقل ولاية أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية إلى وزارة الموارد المائية والري مازالت جارية إلى الآن، ومنذ سريان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة٢٠٢١، والصادرة في يناير٢٠٢٣ من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن أعمال الحصر والرفع المساحي مازالت حتى الآن في مناطق شمال الدلتا، التي تضم مساحات قليلة من أراضي طرح النهر ومجموعة من الجزر المتناثرة في فرعا نهر النيل، وأن المساحات الأكبر من أراضي طرح النهر موجودة في وادي النيل من الجيزة وحتى أسوان، وهي المناطق التي تشهد أيضا أغلب التعديات المزمنة، والتي تتضمن مباني خرسانية على أراضي حرم مجرى نهر النيل أو المياه بطرح النهر، خاصة في محافظة الجيزة التي تشهد تعديات كبيرة ببناء قصور ومنتجعات خاص ببعض رجال الأعمال، وأن الدولة تتعامل على مدار السنوات السابقة، مع تلك التعديات بحزم وبالطرق القانونية المتاحة.

وأكد أن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومنذ ولايتها على أراضي طرح النهر والبحيرات، وفقا للقانون ٧ لسنة ١٩٩١، ومساحتها غير ثابتة وتتراوح بين ٣٤ إلى ٤٠ ألف فدان، وأن الهيئة تتعامل مع هذا الملف بشكل مستمر لحماية حقوق الدولة خاصة أن هناك عقود ايجارات قديمة سابقة على القانون ٧ لسنة ١٩٩١ تم التعامل معها بكل حالة على حدا وتقييم موقفها القانوني ومخالفتها للمخططات العامة للدولة من عدمه.

وأكد أن الهيئة لم تحرر عقود ايجار أو حق انتفاع لأي مواطن لاستغلال أراضي طرح النهر في أعمال الزراعة لكنها تحرر مستندات إثبات علاقة إيجارية محددة المدة وفقا للمادة الزمني اللازم لزراعة محصول معين وحصاده مع المزارعين وبمجرد انتهاء المدة المقررة في المستند تنتهي فترة استغلال المزارع لأرض طرح النهر ولا يصبح له حق في استغلالها إلا بمستند جديد ومدة جديدة يتم تحديدها من مهندسي الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتعمير كانت تقوم بالجانب الإداري والرفع المساحي ومراجعة العقود والمستندات الخاصة باستغلال تلك الأراضي، فيما كانت هيئة الإصلاح الزراعي تقوم بدورها في تحصيل إيرادات وغرامات أراضي طرح النهر من خلال مديرياتها المنتشرة في المحافظات، مشيرا إلي أن وزارة الموارد المائية والري والتي لها حق الولاية حاليا على أراضي طرح النهر ستقوم بالاستعانة بجهات حكومية خارجها لإدارة جانب التحصيل لقدم توافر الكوادر الإدارية اللازمة في الوزارة.





