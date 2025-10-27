الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس غدا، شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق

شبورة مائية كثيفة،
شبورة مائية كثيفة، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات  من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد  وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأرصاد: طقس ربيعي لطيف ينتظر المواطنين غدًا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، وعلى  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 21
  

الجريدة الرسمية