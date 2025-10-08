السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطريق بين القاهرة الجديدة والأوسطي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد المساجد بمدينة الزقازيق والطريق الذي يربط بين القاهرة الجديدة والطريق الأوسطي ومحطة القطار السريع التي تقع في نهايته.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن توجيهات الرئيس تأتي تكريمًا للمسيرة العلمية والدعوية الزاخرة والحافلة التي خدم خلالها العالم الكبير، الإسلام والدعوة الوسطية لعقود طويلة.

