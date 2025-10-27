تأجيل محاكمة متهمين في قضية نصب بـ 33 مليون جنيه

الإثنين 27 أكتوبر 2025
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة 3 متهمين من إحدى الشركات الخاصة، على خلفية اتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 33 مليون جنيه، بزعم استثمارها في مجال الاستزراع السمكي، لجلسة 23 نوفمبر المقبل للحكم.

 

تفاصيل القضية

 كانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم تلقي الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، بزعم استثمارها في مشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي.

 

فيديو يقود الشرطة لضبط سائق بحوزته مخدرات فى القليوبية

القبض على قائد توك توك اصطدم بسيارة وتعدى على مالكها بالمنيب


وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين قاموا بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بدعوى توظيفها وتنميتها في مشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال الشركة  .
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المساهمة المرخص لها بتلقي الأموال أو المقيدة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال واستثمارها.

