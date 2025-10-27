احذري، ممنوع إضافة الخل إلى صابون غسل الصحون

استخدام صابون غسل الصحون أمر لا مفر منه لدى معظم ربات لتنظيف الصحون بعد تناول الوجبات.

وتحرص بعض ربات البيوت على إضافة الخل إلى صابون غسل الصحون وهى عادة قديمة تعمل على تطهير الصحون وتلميعها وسرعة التخلص من بقايا الصابون على الصحون للحفاظ على سلامة أفراد الأسرة.

ممنوع إضافة الخل إلى صابون غسل الصحون

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إنه ممنوع تماما وضع الخل على صابون غسل الصحون لأنهم سيتفاعلون معا ماينتج عنهم مواد كيميائية تدمر اليدين وتسبب التهابات شديدة باليدين والحساسية التى قد تصل إلى الإصابة بالأكزيما، لذا يجب التوقف عن هذه العادة.

صابون غسل الصحون

الطريقة الصحيحة لغسل الصحون

وأضاف نزيه، أن صابون غسل الصحون وحده يكفى للتنظيف مع مراعاة غسل الصحون بعد الصابون جيدا أسفل الماء الجارى لمدة لا تقل عن 20 ثانية للتخلص من أى بقايا للصابون، حفاظا على سلامة أفراد الأسرة.

يجب ارتداء الجوانتى أثناء غسل الصحون

وتابع، أنه بشكل عام يجب على ربات البيوت ارتداء جوانتى عند غسل الصحون عند غسل الصحون لأن صابون غسل الصحون يحتوى على مواد كيميائية كاوية تؤثر على الجلد على المدى البعيد وقد تسبب أمراض خطيرة، لذا يجب ألا يلمس الصابون اليدين على الاطلاق واستخدام الجوانتى، وهذه ليست رفاهية كما تظن بعض ربات البيوت بل ضرورى حفاظا على جلدهن وصحتهن بشكل عام.

