كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

سائق يتناول المخدرات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر سائق أتوبيس يسير في أحد شوارع القاهرة، وكان في حالة من أقرب لفقدان الوعي، بسبب تعاطيه المخدرات، حسبما ادعى شهود العيان، مشيرين إلى أنه تعاطي المخدرات أثناء قيادته للأتوبيس على الطريق.

سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات على الطريق

كما يظهر الفيديو أيضًا شهود العيان، الذين أشاروا إلى أن سائق أتوبيس النقل الجماعي المسلة المطرية، كان قد تعاطى جرعة من مخدر "شابو"، بحسب زعمهم، ووجهوا المقطع للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، وطالبوا بإلقاء القبض على سائق الأتوبيس، الذي تناول المخدر ويعرض أرواح الناس للخطر.

سائق نقل عام تعاطي المخدر أثناء قيادته للسيارة، فيتو

وأثار مقطع الفيديو حالة من الفزع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الشرطة المصرية بالقبض على سائق الأتوبيس وعمل التحاليل الكاملة للكشف عن تعاطيه للمخدر، محذرين من كارثة يمكن أن تحدث على الطريق بسبب تعاطي السائق للمخدر أثناء قيادته لأتوبيس النقل الجماعي، الأمر الذي يعرض حياة الناس في الأتوبيس أو الطريق للخطر.

الشرطة تلقي القبض على أحد السائقين متعاطي للبودر

يذكر أن وزارة الداخلية تفاعلت مع مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سائقا لإحدى شركات النقل الذكية الخاصة، وتبدو عليه حالة من فقدان الوعي، وعدم القدرة على التحكم في يده، ويسير بشكل مترنح، بعد تعاطيه لنوع من المخدر، أثناء قيادته للسيارة، حسبما زعم أحد الشباب الذي كان يركب مع سائق الشركة الخاصة.

وقامت الشرطة بالقبض على سائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي، والذي ظهر بشكل غير متزن، وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق "الظاهر بمقطع الفيديو " يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بتعاطيه لمادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه لأحد الأشخاص في إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

أكثر من 2000 سائق يتعاطون المخدرات في الطريق

جدير بالذكر أن نتائج الفحص الأمني على الطرق الداخلية في عام 2025، وفي الفترة من يناير حتى يونيو 2025، أجريت فحوصات على 51,507 سائق، وتم الإبلاغ عن 2,198 حالة إيجابية، بنسبة 4.3%، والمستهلكون الأكثر شيوعًا لمخدر الترامادول والحشيش.

وفقا لدراسة على سائقي المركبات المتوفين في الحوادث، وجد أن 72% منهم لديهم آثار المخدرات في أجسامهم، أكثرها انتشارا الترامادول (47.5) الحشيش (27.5%)، والأمفيتامين (8)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.