بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار، عقوبات مخالفة تعريفة الركوب

ترصد فيتو لقرائها، بعد قيام الحكومة بعد ارتفاع سعر البنزين عقوبات مخالفة تعريفة الركوب، التي تتم من خلال من قائدي الأجرة ضد المواطنين وفقا لقانون المرور الجديد في التقرير التالي..

عقوبات مخالفة تعريفة الركوب بعد ارتفاع سعر البنزين



-جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

-وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

-وفي حال امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

-وفي حال رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا

التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف مؤكدًا أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

تصريحات صحفية بارتفاع سعر البنزين بمحافظتي القاهرة والجيزة

كشف مصدر بمحافظتي الجيزة والقاهرة في تصريحات صحفية زيادة أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بنسبة 15% بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين والسولار.

وأوضح المصدر أنه يجري العمل على الانتهاء من قائمة التعريفة الجديدة للركاب وستكون بنسبة 15% على الأسعار القديمة، بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين والسولار.

وكشف المصدر أنه سيتم تعميم الأسعار الجديدة بكافة المواقف بشكل الرسمي، مع التشديد على السائقين الالتزام بالسعر ومحاسبة المتلاعبين.





زيادة أسعار البنزين والسولار

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة البترول أنه جاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار في اتجاه برنامج الحكومة لهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة



١- سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.



٢-سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.



٣-سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.



٤- سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.