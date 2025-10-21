الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
مشاجرة بين شقيقين تنتهي بسقوط أحدهما من الطابق الخامس في حدائق القبة

استمعت نيابة حدائق القبة إلى أقوال عامل في واقعة مصرع شقيقه الذي سقط من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل الشقة محل سكنهما.

وخلال التحقيقات، أوضح المتهم أن مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بسبب خلافات أسرية تتعلق بالمشاركة في مصروفات المنزل، مضيفًا أنه أثناء وقوفهما في شرفة الشقة اختل توازن شقيقه وسقط أرضًا، مؤكدًا بقوله: "هو اللي وقع لوحده، ومقدرتش أنقذه".

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.


وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين شقيقين خلال تواجدهما بشقة سكنية في الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، سقط خلالها أحدهما على الأرض متوفيا.


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

