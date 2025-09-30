بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

أصيب 10 عمال زراعيين، بينهم 3 أطفال في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز بلاط بالوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، أسفر عن إصابة " مصطفى عبد الفتاح حسني، 28 عامًا، مصطفى فوزي محمد أحمد، 38 عامًا، محمد مصطفى أحمد، 21 عامًا، مصطفى سعد كمال، 13عامًا، مصطفى أحمد. أبوزيد، 15 عامًا، يوسف حسان حسن، 20 عامًا، محمد عبده أحمد،20عامًا، مصطفى محمود حيدر،17 عامًا، علي محمود محمد مهران، 18 عامًا، مصطفى أحمد علي، 18 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

