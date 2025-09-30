الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل، ڤيتو

أصيب 10 عمال زراعيين، بينهم 3 أطفال في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز بلاط بالوادي الجديد.


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة مفارق طريق بلاط - منفلوط، أسفر عن إصابة " مصطفى عبد الفتاح حسني، 28 عامًا، مصطفى فوزي محمد أحمد، 38 عامًا، محمد مصطفى أحمد، 21 عامًا، مصطفى سعد كمال، 13عامًا، مصطفى أحمد. أبوزيد، 15 عامًا، يوسف حسان حسن، 20 عامًا، محمد عبده أحمد،20عامًا، مصطفى محمود حيدر،17 عامًا، علي محمود محمد مهران، 18 عامًا، مصطفى أحمد علي، 18 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوادى الجديد انقلاب سيارة انقلاب سيارة ربع نقل أمن الوادى الجديد حادث مروري مستشفي الداخلة العام

مواد متعلقة

المرور ينظم قافلة لـ فحص المركبات تيسيرا علي المواطنين بالوادي الجديد

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

مهرجانات رياضية لذوي الهمم والنشء بواحة بلاط في الوادي الجديد

قائمة بأسماء أوائل الشعبة العلمية المعفيين من التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2025

أسرة فيلم "ابن مين فيهم" تحصل على إجازة يومين لهذا السبب

على خطى أحمد عامر، محمد عطية: "لما أموت امسحوا فيلم عليا الطرب بالتلاتة"

بعد سقوط 3600 شهيد ومصاب في غزة بسبب "عسكرة الإغاثة"، نداء عاجل لوقف الإبادة والتجويع والتهجير والتدمير، الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي: ٱلية توزيع المساعدات تحولت إلى ساحات إعدام

قصة حب بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في “ابن مين فيهم”

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة بالطماطم وانخفاض 15 جنيها في الفاصوليا

خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

بينهم 3 أطفال، إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

تقتصر على 3 منافسات كبرى، شرط "يويفا" لاستبعاد إسرائيل من البطولات الدولية

خيانة عائلية، تفاصيل التسريب الصوتي لابنة الفنانة أمل عرفة

انتعاش في القاهرة والصعيد يسجل الـ 40 مجددا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد مباراة جالطة سراي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي 8 جنيهات لأول مرة وقفزة في البوري والكابوريا

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads