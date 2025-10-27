مفاجأة جديدة في خطاب عقوبات الزمالك في كأس السوبر الأخيرة

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أنه تم إرسال الخطاب الخاص بعقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري الأخيرة، والذي تضمن إيقاف ثلاثة من لاعبي الزمالك، في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة جمال علام، عبر البريد الإلكتروني “الإيميل” لنادي الزمالك في حينه.

ويعد الاعتماد على المراسلات الإلكترونية نظاما متبعا مع تطور التكنولوجبا الحديثة بجانب ارسال القرارات عبر الواتس والفاكس، وهو ما يفتح بابا جديدا للتحقيق، وانتظار رد من الزمالك من أجل التأكد بالفعل من وصول القرارات من اتحاد الكرة إلى الزمالك والخاصة بأزمة مباراة السوبر الأخيرة عبر الإيميل.

وكان الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، قد فجر أزمة جديدة داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما كشف عن خطاب العقوبات الخاص بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري الأخيرة، والذي تضمن إيقاف ثلاثة من لاعبي الزمالك، رغم غياب هذا الخطاب عن قرارات مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة جمال علام وعدم وجوده في أرشيف الجبلاية الرسمي.

وأعاد ظهور هذا الخطاب الغامض إلى الأذهان وقائع سابقة لاختفاء مستندات مهمة من الاتحاد، من بينها خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا وخطاب عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز الشهيرة، ليصبح هذا ثالث خطاب مفقود في عهد المجلس السابق.

وأكدت مصادر داخل اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس هاني أبوريدة بصدد فتح تحقيق موسع لمعرفة المتسبب في اختفاء الخطابات الرسمية وعدم إدراجها ضمن قرارات مجلس الإدارة أو أرشيف الاتحاد، خاصة بعد تكرار الواقعة أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

وكان الدكتور إيهاب الكومي قد نشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” صورة من الخطاب الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، متضمنًا عقوبات لجنة المسابقات ضد نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر الأخيرة أمام بيراميدز.

وتضمنت العقوبات – بحسب ما نشره الكومي – إيقاف الثلاثي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه.

وكتب الكومي موضحًا: "تم إرسال العقوبات الخاصة بمباراة السوبر لـنادي الزمالك في حينها، ولا أدري سبب اللغط المثار الآن، الأمر لا يتعلق بالزمالك أو الأهلي فقط، بل هو توضيح للحقيقة وما تم إقراره رسميًا".

وفي السياق ذاته، أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة يستفسر فيه عن موقف اللاعب نبيل عماد دونجا من المشاركة في بطولة السوبر المقبلة، في ظل تضارب المعلومات حول صدور قرار رسمي من لجنة المسابقات بإيقافه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.