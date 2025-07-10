طريقة عمل الصابون السائل في المنزل بمكونات آمنة

طريقة عمل الصابون السائل، الصابون السائل من أهم مستحضرات التنظيف التي لا غنى عنها في أي منزل حيث يستخدم في غسل الصحون وتنظيف المنزل والزجاج.

وطريقة عمل الصابون السائل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل بعض ربات البيوت تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا بأسعار عالية.

الصابون السائل المعتاد يحتوي على مواد كيميائية كاوية للجلد، لذا تبحث ربات البيوت عن بدائل له للتنظيف وتكون آمنة على الجلد فى نفس الوقت.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الصابون السائل بمكونات آمنة حفاظًا على الصحة.

مكونات عمل الصابون السائل:

1 قطعة صابون صلب (أي نوع تفضلينه صابون زيت الزيتون أو الجلسرين مثالي)

1 لتر ماء

ملعقة كبيرة من الجلسرين (اختياري، لنعومة اليدين)

ملعقة صغيرة من زيت عطري (مثل اللافندر، النعناع أو الليمون)

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون (لتنظيف أعمق)

طريقة عمل الصابون السائل بمكونات آمنة:

قومي ببشر الصابون الصلب إلى قطع صغيرة باستخدام مبشرة.

ضعي المبشور في قدر على نار هادئة، وأضيفي الماء تدريجيًّا مع التحريك المستمر حتى يذوب الصابون تمامًا.

بعد الذوبان الكامل، أضيفي الجلسرين والزيت العطري والخل (أو عصير الليمون)، وقلبي جيدا.

اتركي الخليط ليبرد تمامًا، ثم صبيه في زجاجات نظيفة محكمة الإغلاق.

إذا لاحظتِ أن القوام سميك جدا، يمكنك إضافة قليل من الماء الدافئ.

وإذا كان خفيف، أعيدي تسخينه قليلا وأضيفي كمية صغيرة من الصابون المبشور.

طريقة عمل الصابون السائل بمكونات آمنة

استخدامات الصابون السائل

ويستخدم هذا الصابون الذي قمنا بتحضيره فى المنزل بمكونات آمنة واقتصادية، في استخدامات عديدة، منه:

يمكن استخدامه كبديل مثالي للصابون التقليدي، خاصة عند إضافة الجلسرين لترطيب البشرة.

فعال في إزالة الدهون وبقايا الطعام، خاصة عند إضافة عصير الليمون كمطهر ومزيل للرائحة.

يمكن استخدامه لغسل الملابس يدويا، خاصة الملابس الحساسة أو ملابس الأطفال.

يستخدم الصابون السائل المخفف بالماء في تنظيف الأسطح الخشبية، الزجاجية أو حتى البلاط.

آمن وفعال في تنظيف السيارة من الخارج والداخل.

عند إضافة الزيوت العطرية مثل اللافندر أو الورد، يمنح رائحة جميلة ومنعشة للأيدي أو للملابس.

استخدمي ماء مفلتر أو مغلي مسبقًا لتجنب الرواسب.

احفظي الصابون السائل في مكان بارد وجاف بعيدا عن الشمس.

يمكنك مضاعفة الكميات إذا أردتى كمية أكبر وتخزينها في عبوات متعددة.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير صابون سائل طبيعي في منزلك، يخدم أغراض متعددة، ويوفر عليكِ المال والمواد الكيميائية الضارة.

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