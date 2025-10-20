أكذوبة إسرائيلية

كشف صحفي أمريكي قريب من البيت الأبيض أن إسرائيل استندت إلى أكذوبة لتبرير خرق وقف إطلاق النار، واستئناف القصف لجنوب القطاع..

قال الصحفى الأمريكي أن لغما انفجر في جنود إسرائيليين داخل الخط الأصفر بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال فقتل ضابط وجندي، بينما ادعت حكومة نتنياهو أن استهدافا تعرض له جنودها من قبل حماس..

ولعل هذا يفسر لماذا مارست واشنطن ضغوطا على نتنياهو لوقف إطلاق النار، والالتزام بوقف الحرب وبرأت حماس، وقالت إن الجنود الاسرائيليين استهدفوا من متمردين عليها في غزة.

على كل حال إن هذا يعني أولا أن نتنياهو الذي أكره من قبل ترامب على وقف الحرب مصر على استئناف الحرب ولو بادعاء أكذوبة فاضحة.. فاستئناف الحرب يحقق لنتنياهو أهدافه، وهى تهجير أهل غزة والنجاة من الإدانة في محاكمات الفساد التي تهدده بالسجن..

ويعنى ثانيا أن احتمال إطلاق أكذوبة جديدة محتمل جدا لخرق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب مجددا..

والخطير أن ينخدع ترامب وإدارته ويصدق إحدى هذه الأكاذيب، ويوافق لنتنياهو على استئناف الحرب وإهدار خطته لإرساء السلام في غزة والمنطقة.

وهذا يعنى في نهاية المطاف أن وقف إطلاق النار- رغم الدعم العالمي- مازال هشا.. ولن نتخلص من هذه الهشاشة إلا بعد تواجد القوات الدولية في غزة، وبدء إعادة إعمار القطاع.. وذلك سوف يثبت وقف إطلاق النار، ويخفض احتمالات خرق وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

كما أن الأمر يحتاج لممارسة الضغوط العربية على ترامب حتى لا يغير موقفه، وينقلب على خطته للسلام.

