"الصيادلة" تحذر من تناول المضادات الحيوية بدون روشتة (فيديو)

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن اللجوء إلى المضادات الحيوية مع أول أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا دون استشارة الطبيب، يُعد من أخطر الأخطاء التي يرتكبها الإنسان بحق صحته.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "انا وهو وهي" تقديم الإعلامي شريف نور الدين، المذاع على  فضائية "صدى البلد" إن  كثيرًا من المواطنين يتعاملون مع المضاد الحيوي، وكأنه علاج شامل لأي نزلة برد أو ارتفاع في الحرارة، بينما الحقيقة أن معظم هذه الإصابات فيروسية لا علاقة لها بالبكتيريا، وبالتالي فإن استخدام المضاد الحيوي في هذه الحالات قد يؤدي إلى تأخر الشفاء وزيادة مقاومة الميكروبات.

وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على المريض فقط، بل إن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يتسبب في تطوير بكتيريا مقاومة تهدد المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن هذا الخطر يتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنويًا، ويصل الرقم إلى 10 ملايين وفاة بحلول عام 2050 إذا استمر سوء الاستخدام.

وأوضح أن المضاد الحيوي لا يجوز صرفه أو تناوله إلا من خلال وصفة طبية يحددها الطبيب المتخصص، منتقدًا بعض الممارسات التي يلجأ فيها أطباء لكتابة مضادات حيوية من أجيال متقدمة لمجرد إرضاء الأهل، وهو أمر يساهم في تفاقم الأزمة.

وشدد على أن المواطنين لهم دور مهم في مواجهة هذه الكارثة، وهو الالتزام بعدم تناول أي مضاد حيوي إلا بعد الكشف الطبي، مشددًا على أن راحة الجسم والتغذية السليمة وأحيانًا تناول خافض حرارة مثل "الباراسيتامول" قد تكون كافية لعلاج نزلات البرد البسيطة.

وأشار إلى أن اللقاحات الموسمية للإنفلونزا تمثل وسيلة وقائية مهمة، خاصة لكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الفترة المثالية للحصول على اللقاح تكون في شهري سبتمبر وأكتوبر.

واختتم: أن المضاد الحيوي لا يُستخدم لعلاج الفيروسات، بل يستهدف فقط البكتيريا، داعيًا الجميع إلى التعامل بوعي مع هذه الأدوية حتى لا تتحول إلى سبب في مشكلات صحية أكبر من المرض نفسه.
 

