تشهد أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين، ماذا يحدث في جلسة مجلس النواب الافتتاحية؟

يعقد مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، اليوم الإثنين، استجابة لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول.

صدور قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في مجلس النواب

كما صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٠٢ من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

ممثل الحكومة في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويمثل الحكومة في الجلسة الافتتاحية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد

يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وكذلك قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبإعادة إجراءات الانتخابات للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر، وبإعلان نتائج الانتخابات.

وتستعرض الجلسة الافتتاحية، قرار الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، يعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.



انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويؤدى أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

وأضاف الوزير أن المجلس يبدأ في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وأشار إلى أن الترشيحات تقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

