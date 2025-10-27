الرعاية الصحية: تكلفة تطوير مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس 870 مليون جنيه

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، وذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء لها.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

مستشفى دار صحة المرأة والطفل يعد أول مستشفى عالية التخصص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى دار صحة المرأة والطفل يُعد أول مستشفى عالية التخصص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، من خلال تقديم باقة من الخدمات الطبية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية والتجهيزات الحديثة.

وأضاف الدكتور السبكي أن التكلفة الاستثمارية لتطوير وتجهيز المستشفى بلغت 870 مليون جنيه، لتصبح أحد الصروح الطبية الحديثة التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 600 ألف مواطن من قاطني محافظة السويس، وتضم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل أقسام النساء والتوليد، الأطفال، الحضّانات، العناية المركزة، العمليات التخصصية، الأشعة، المعمل المركزي، الصيدلية الإكلينيكية، التعقيم المركزي، والطوارئ، فضلًا عن مبنى متكامل للعيادات الخارجية، ومعهد للتمريض، وقاعات تدريب حديثة، وسكن للأطقم الطبية والتمريضية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المستشفى قدم حتى الآن ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية في محوري صحة المرأة والطفل، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الطبي، موضحًا أن المستشفى يُعد أحد الركائز الرئيسية لشبكة مستشفيات الهيئة بمحافظات القناة، ويُسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال خدمات تخصصية متقدمة، ورعاية طبية متميزة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والتحول الرقمي في الخدمات الصحية.

خطة التطوير المستقبلية للمستشفى

ولفت رئيس الهيئة إلى أن خطة التطوير المستقبلية للمستشفى تتضمن إضافة وحدات وخدمات جديدة مثل وحدة التصوير النسائي، وحدة للتلقيح الصناعي، ووحدة غسيل الكُلى للأطفال، وذلك لتعزيز قدرات المستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الطبية بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

ويشار أن دولة رئيس الوزراء، قد زار المستشفى في إطار جولته التفقدية بمحافظة السويس حيث افتتح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وكان في استقباله ومرافقته خلال زيارته للمستشفى كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، والدكتور محمود فتحي، مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس.

