أخبار مصر

منها لزقة النمر ودواء لعلاج القولون العصبي، هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة في السوق

هيئة الدواء تحذر
هيئة الدواء تحذر من ادوية مغشوشة بالسوق
أعلنت هيئة الدواء المصرية في منشور تحذيري  خلال أكتوبر 2025 عن ضبط تداول عبوات مقلدة من مستحضر Coloverin-D أقراص مغلفة، وذلك للتشغيلات أرقام 250093A - 251339A - 2513027A.

جاء هذا الإجراء بعد ورود إفادة من الشركة المنتجة بوجود عبوات مقلدة من المستحضر المتداول في الأسواق.

 
وجهت الهيئة بوقف تداول تلك التشغيلات المقلدة، واتخاذ إجراءات الضبط والتحريز اللازمة حيالها.

 
ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة التأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام، وفي حال وجود أي شك في المنتج، يجب الرجوع إلى الصيدلي المختص للتحقق من العبوة.

أو التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.


كما أكدت الهيئة أن هذا التحذير يخص التشغيلات المذكورة فقط، ولا يشمل جميع تشغيلات المستحضر في الأسواق.
ودعت المواطنين إلى الاطلاع على صور العبوات المقلدة عبر الموقع الرسمي للهيئة أو صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودواء Coloverin (كولوفيرين) هو من الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج اضطرابات القولون العصبي ومشكلات الجهاز الهضمي الوظيفية.


كما أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات التحذيرية في شهر أكتوبر للتوعية المواطنين بها وفي رصد لأهم هذه الأصناف:

١-كريم جوبا جيتون، تشغيلة G010 ويستخدم في علاج البواسير والشرخ الشرجي.

٢-Mega Star Body Cream Contains Glyceryl

٣- "كينج بار كريم للمساج" King-Bar Massage Cream، يستخدم  لتخفيف آلام العضلات والمفاصل

٤-لزقة النمر، تشغيلة رقم 3645054 من المستحضرات التى تستخدم لعلاج حالات تشنج العضلات والتهاب المفاصل 

