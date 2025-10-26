نائب وزير الصحة: أكثر من 673 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في احتفالية يوم الأغذية العالمي التي نظمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تحت شعار “يدًا بيد من أجل غذاء أفضل ومستقبل أفضل”.

حضر الفعالية الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وأكدت الدكتورة الألفي، في كلمتها، أن الاحتفال يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس الفاو، مشيدة بدورها الرائد في مكافحة الجوع وسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

الأمن الغذائي ركيزة للتنمية والاستقرار

وأوضحت أن الشعار يعكس إجماعًا دوليًا على أن الغذاء حق إنساني أساسي، وأن الأمن الغذائي ركيزة للتنمية والاستقرار، مع التأكيد على القضاء على الفقر والجوع كأهداف إنسانية ودستورية.

وأشارت إلى أن التغذية السليمة تبدأ من الحمل وتمتد عبر الألف يوم الذهبية الأولى من عمر الطفل، محددة القدرات الذهنية والجسمانية للأجيال المقبلة. وحذرت من أن سوء التغذية في هذه المرحلة يسبب أضرارًا دائمة في النمو والإدراك، تمتد إلى الجينات عبر آلية الإبيجينية، مما يؤثر على جودة الأجيال القادمة.

ورغم التقدم العالمي، أكدت مواجهة تحديات جسيمة، إذ يعاني أكثر من 673 مليون شخص من الجوع، وملايين الأطفال من التقزم والأنيميا، مطالبة بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الغذائية.

وأوضحت أن مصر أدرجت الأمن الغذائي ضمن أولويات الأمن القومي، وباتجاهات القيادة السياسية، تحولت إلى سياسات وطنية للاكتفاء الذاتي وتحسين جودة الحياة. وأشادت بالإنجازات التي تجاوزت الأرقام الاقتصادية لتصبح تجسيدًا لإرادة وطنية، متكاملة مع الاستراتيجية القومية للتنمية الزراعية ومبادرة “حياة كريمة” لـ60 مليون مواطن ريفي.

وأكدت اهتمام وزارة الصحة بدمج التغذية في برامجها، انطلاقًا من مبدأ “الوقاية تبدأ من المائدة”. واستعرضت إطلاق المبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية في أغسطس 2023، والاستراتيجية الوطنية للتغذية، وتشكيل اللجنة القومية المعنية، إلى جانب البرنامج القومي للوقاية من التقزم تحت شعار “هنتغير”، الذي يستهدف خفض التقزم بنسبة 25% خلال ثلاث سنوات.

ودعت الشركاء لتعزيز التعاون، وتثقيف المواطنين حول السلوكيات الغذائية السليمة، وتحويل كل منزل من مستهلك إلى منتج، لتحقيق التنكفاءة الغذائية والتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.