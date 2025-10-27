الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: تنفيذ عملية إنقاذ معقدة لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو بدهشور

إصابة السائحة داخل
إصابة السائحة داخل الهرم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح فريق هيئة الإسعاف المصرية في تنفيذ عملية إنقاذ معقدة لسائحة إسبانية أصيبت أثناء زيارتها لهرم سنفرو المنحني في منطقة دهشور الأثرية بمحافظة الجيزة.

تلقى الخط الساخن “123” بلاغًا عن إصابة السائحة داخل الهرم

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه فور تلقي الخط الساخن “123” بلاغًا عن إصابة السائحة داخل الهرم، تم توجيه سيارة إسعاف فورًا إلى الموقع، مع انتقال الفريق الطبي لمتابعة العملية.

وأضاف "عبد الغفار" أن السائحة انزلقت على منحدر خشبي شديد الانحدار داخل أحد الممرات الضيقة بالهرم، مما أسفر عن اشتباه كسر في القدم، مشيرًا إلى أن طاقم الإسعاف دخل الهرم عبر ممر ضيق يمتد نحو 80 مترًا تحت الأرض، بعرض لا يتجاوز المتر الواحد، الأمر الذي تطلب مجهودًا استثنائيًّا بسبب ضيق المساحة وضعف التهوية.

وتابع المتحدث الرسمي أن العملية استغرقت عدة ساعات، حيث قدم الفريق الإسعافات الأولية للسائحة وثبتها بحزام أمان ولوح للعمود الفقري، ثم حملها بحذر عبر الممرات الحجرية الضيقة إلى سطح الهرم، واضطر الفريق إلى التسلق بحرص شديد لتجنب أي إصابات إضافية، قبل إخراجها بسلام ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

موقع أثري مغلق بعمق كبير وصعوبة الوصول

 

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن هذه العملية تعد من أكثر عمليات الإنقاذ تعقيدًا، نظرًا لتنفيذها داخل موقع أثري مغلق بعمق كبير وصعوبة الوصول، مع الحفاظ على حساسية الأثر التاريخي، وأشاد باحترافية الفريق في ضمان سلامة السائحة.

نائب وزير الصحة: أكثر من 673 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم

وزير الصحة: منظومة "التأمين الشامل" تغطي 73% من سكان السويس

وأشادت وزارة الصحة والسكان بجهود فرق هيئة الإسعاف المصرية، مما يبرز كفاءة وجاهزية الأجهزة المصرية للتعامل مع الطوارئ في مختلف المواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسعاف المصرية الصحة والسكان بمحافظة الجيزة هيئة الإسعاف هيئة الإسعاف المصرية محافظة الجيزة

مواد متعلقة

3 أنواع أدوية شائعة تسبب انخفاض الصوديوم في الدم

خطر مرعب، أطباء القلب يحذرون من البلاستيك المتسلل إلى الأوعية الدموية

نائب وزير الصحة: أكثر من 673 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم

وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الصحة: تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمستشفيات الصعيد

وزير الصحة يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين

منها لزقة النمر ودواء لعلاج القولون العصبي، هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة في السوق

نائب وزير الصحة: فرق الاستجابة السريعة خط الدفاع الأول لحماية المجتمع

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية