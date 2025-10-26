وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين سبل تعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أسامة وليم إسحاق، رئيس جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين العاملين في أمريكا الشمالية وكندا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل الدعم للتعليم الطبي والبحث العلمي، وتطوير الخدمات المعملية وعلم الباثولوجيا في مصر.

امتلاك مصر كوادر بشرية ذات كفاءة عالية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين استعرضا مستجدات الملفات المشتركة السابقة، مع التوافق على تنفيذ آليات لتطوير بنية البحث العلمي في مصر ورفع مستواه، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة التعليم العالي كأحد أذرع البحوث العلمية الرئيسية.

مصر تمتلك كوادر بشرية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي.

وأشار إلى الاتفاق على التعاون في ملف مبادرات الأورام، وتشكيل لجنة استشارية متخصصة في علم الأمراض وطب المعامل، لتقديم المشورة حول السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بخدمات علم الأمراض والمعامل، بالإضافة إلى تقييم الجودة، ودعم التطوير والابتكار في التشخيص المعملي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في تنمية الكوادر من خلال التدريب والتعليم المستمر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على إرسال وفود من الأطباء المصريين إلى أمريكا لتبادل الخبرات والمهارات، وتنظيم محاضرات علمية شهرية في تخصص علم الباثولوجيا، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الاستشارات السريرية الرقمية.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة؛ والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية؛ والدكتورة صفاء حسني، عضو مكتب مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر؛ والدكتورة جيلان محمود، عضو جمعية أخصائيي الباثولوجيا المصريين العاملين في أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.