الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين سبل تعزيز التعاون المشترك

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
ads

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أسامة وليم إسحاق، رئيس جمعية أطباء الباثولوجيا المصريين العاملين في أمريكا الشمالية وكندا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل الدعم للتعليم الطبي والبحث العلمي، وتطوير الخدمات المعملية وعلم الباثولوجيا في مصر.

امتلاك مصر كوادر بشرية ذات كفاءة عالية

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبين استعرضا مستجدات الملفات المشتركة السابقة، مع التوافق على تنفيذ آليات لتطوير بنية البحث العلمي في مصر ورفع مستواه، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة التعليم العالي كأحد أذرع البحوث العلمية الرئيسية. 

 مصر تمتلك كوادر بشرية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي.

وأشار إلى الاتفاق على التعاون في ملف مبادرات الأورام، وتشكيل لجنة استشارية متخصصة في علم الأمراض وطب المعامل، لتقديم المشورة حول السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية المتعلقة بخدمات علم الأمراض والمعامل، بالإضافة إلى تقييم الجودة، ودعم التطوير والابتكار في التشخيص المعملي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والمساهمة في تنمية الكوادر من خلال التدريب والتعليم المستمر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على إرسال وفود من الأطباء المصريين إلى أمريكا لتبادل الخبرات والمهارات، وتنظيم محاضرات علمية شهرية في تخصص علم الباثولوجيا، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الاستشارات السريرية الرقمية.

وزير الصحة: تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمستشفيات الصعيد

وزير الصحة يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة؛ والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية؛ والدكتورة صفاء حسني، عضو مكتب مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر؛ والدكتورة جيلان محمود، عضو جمعية أخصائيي الباثولوجيا المصريين العاملين في أمريكا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي في مصر الباثولوجي الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لوزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة: تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمستشفيات الصعيد

وزير الصحة يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين

منها لزقة النمر ودواء لعلاج القولون العصبي، هيئة الدواء تحذر من أدوية مغشوشة في السوق

نائب وزير الصحة: فرق الاستجابة السريعة خط الدفاع الأول لحماية المجتمع

وزير الصحة: تكليفات رئاسية بالتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

هيئة الدواء تبحث مع العلوم الصحية بسنغافورة بناء أنظمة فعالة للرصد والرقابة على السوق

وزارة الصحة: المؤتمر العالمي PHDC 25 يمنح الفرق الطبية 24 ساعة تدريبية معتمدة

الرعاية الصحية: إنشاء فروع جديدة للهيئة بالمنيا ومطروح لتطبيق التأمين الشامل

الأكثر قراءة

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

أرسنال يتقدم على كريستال بالاس بهدف إيزي في الشوط الأول

بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

الدوري الإيطالي، روما يتقدم على ساسولو بهدف ديبالا في الشوط الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إثيوبيا تخدع العالم وتبني ثاني أكبر سد بعد النهضة، والخبراء يكشفون تأثيره على مصر

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. كناز بن الحصين، حليف حمزة بن عبد المطلب

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو يتربص به

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

المزيد
الجريدة الرسمية