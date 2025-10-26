منتخب مصر تحت 17 سنة يختتم استعداداته لودية قطر

اختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة قطر وديًا غدًا الاثنين، في ختام استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ويفتتح منتخب مصر أولى مواجهاته في المونديال بمواجهة هايتي، ثم يلتقي أمام فنزويلا، ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء إنجلترا.

وحرص وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، على الاجتماع مع اللاعبين قبل مران اليوم، من أجل تحفيزهم وحثهم على بذل أقصى ما لديهم خلال كأس العالم.

وشدد درويش خلال حديثه مع اللاعبين، على ثقته في مجموعة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار من أجل تقديم أداء يليق باسم مصر.

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، أول أمس السبت، بعد رحلة طيران امتدت لثلاث ساعات، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

قوام بعثة منتخب مصر في مونديال الناشئين

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

قائمة منتخب مصر للناشئين في مونديال قطر، فيتو

قائمة كأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر تحت 17 عامًا، واحدًا من 6 منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

