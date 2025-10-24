السبت 25 أكتوبر 2025
منتخب الناشئين يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر للمشاركة في المونديال (صور)

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

اختتم منتخب الناشئين تحت 17عامًا، استعداداته الجادة قبل السفر إلى قطر غدًا السبت، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة التي تضم إلى جوار منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على الاجتماع مع اللاعبين قبل السفر إلى قطر من أجل الحديث عن أهمية المرحلة المقبلة.

منتخب مصر يستعد لمونديال الناشئين

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر 

حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين غدا السبت 25 أكتوبر الجاري، موعدا لسفر بعثة الفريق إلى قطر، استعدادا للمشاركة في مونديال الناشئين.

وليد درويش رئيسا لبعثة منتخب مصر بالمونديال

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رئاسة بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، في بطولة كأس العالم بقطر، إلى عضو المجلس وليد درويش، على تغادر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه قطر وديا استعدادا للمونديال 

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

 

