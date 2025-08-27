الخميس 28 أغسطس 2025
أحمد الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

أبدى أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما سعادته البالغة باستضافة المنتخب السعودي لبطولة كأس الخليج، مشيدًا بحسن الاستقبال.

وأكد أحمد الكاس، أن منتخب مصر جاهز للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج، لافتا إلى أن جميع المنتخبات المشاركة لها الاحترام والتقدير.

وشدد المدير الفني للمنتخب المصري، على صعوبة البطولة، خصوصا في ظل وجود منتخبات قوية مشاركة.

وتمنى أحمد الكاس، التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

مجموعة مصر في كأس الخليج

كانت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، قد أوقعت مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: "عمان، العراق والبحرين"، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: "السعودية، قطر، الكويت واليمن".

موعد مباراة مصر الأولى في كأس الخليج للشباب

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب عمان في أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج.

وتقام مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

 

