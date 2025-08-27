أحمد الكاس: جاهزون للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج

أبدى أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما سعادته البالغة باستضافة المنتخب السعودي لبطولة كأس الخليج، مشيدًا بحسن الاستقبال.

وأكد أحمد الكاس، أن منتخب مصر جاهز للمنافسة بقوة في بطولة كأس الخليج، لافتا إلى أن جميع المنتخبات المشاركة لها الاحترام والتقدير.

وشدد المدير الفني للمنتخب المصري، على صعوبة البطولة، خصوصا في ظل وجود منتخبات قوية مشاركة.

وتمنى أحمد الكاس، التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

كانت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 سنة، قد أوقعت مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من: "عمان، العراق والبحرين"، بينما تضم المجموعة الأولى كلا من: "السعودية، قطر، الكويت واليمن".

موعد مباراة مصر الأولى في كأس الخليج للشباب

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب عمان في أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج.

وتقام مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس الجاري، وتنطلق صافرتها في تمام الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.