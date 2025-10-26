الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط 3 متهمين بتعذيب كلب في الدقهلية عقب انتشار مقطع فيديو

ضبط 3 أشخاص لتعدي
ضبط 3 أشخاص لتعدي على كلب بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص، أثناء قيامهم بالتعدى على كلب بالضرب باستخدام عصا بمحافظة الدقهلية.

ضبط 3 أشخاص لتعدي على كلب بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو 
ضبط 3 أشخاص لتعدي على كلب بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو 

كلب يتسبب فى وضع 3 أشخاص خلف القضبان

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بدعوى قيام الكلب بالتهجم على الماشية المملوكة لهم.

القبض على دجال بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية محافظة الدقهلية تعذيب الحيوانات فيديو متداول الامن العام جرائم الانترنت

مواد متعلقة

القبض على دجال بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بسبب خلاف طائفي في بني مزار

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

القبض على قائدى 3 تروسيكلات بتهمة أداء حركات استعراضية بالإسماعيلية

5 أدلة تقود الشرطة للبحث عن مرتكبي جريمة الهرم.. توك توك كلمة السر فى التخلص من جثامين الطفلين.. واستمرار البحث عن شقيقهما المفقود

كشف ملابسات فيديو فتاة تُلوّح بإشارة خادشة داخل محطة مترو بالجيزة

الداخلية: انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة معاهد معاونى الأمن “الدفعة العاشرة”

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لسائق يسير برعونة على طريق الأوتوستراد

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

بيرنلي يفوز على وولفرهامبتون 2/3 في الدوري الإنجليزي

تعادل سيراميكا وكهرباء الإسماعيلية سلبيا في الشوط الأول بالدوري المصري

فيرمين لوبيز يتعادل لـ برشلونة بهدف في ريال مدريد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

ما حكم لجوء بعض السائقين لزيادة الأجرة عن المحدد رسميًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز قضاء صلاة الفجر إذا فاتت؟ مركز الأزهر يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية