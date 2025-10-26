الداخلية تضبط 3 متهمين بتعذيب كلب في الدقهلية عقب انتشار مقطع فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص، أثناء قيامهم بالتعدى على كلب بالضرب باستخدام عصا بمحافظة الدقهلية.

ضبط 3 أشخاص لتعدي على كلب بالدقهلية عقب تداول مقطع فيديو

كلب يتسبب فى وضع 3 أشخاص خلف القضبان

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بدعوى قيام الكلب بالتهجم على الماشية المملوكة لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

