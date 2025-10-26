ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من تعليق مدعوم بمقطع فيديو أظهر تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدى عليه بالسب ومحاولة إجباره على النزول من المركبة لرفضه دفع أجرة أعلى من المقررة بمحافظة القليوبية.

القبض على سائق سيارة ميكروباص لتعديه على راكب بالقليوبية



سائق سيارة ميكروباص يعتدي على راكب بالقليوبية



بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها المقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.



