حوادث

ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب في القليوبية

القبض على سائق سيارة ميكروباص لتعديه على راكب بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من تعليق مدعوم بمقطع فيديو أظهر تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدى عليه بالسب ومحاولة إجباره على النزول من المركبة لرفضه دفع أجرة أعلى من المقررة بمحافظة القليوبية.

بالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة الميكروباص، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها المقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة  بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

القبض على قائدى 3 تروسيكلات بتهمة أداء حركات استعراضية بالإسماعيلية

5 أدلة تقود الشرطة للبحث عن مرتكبي جريمة الهرم.. توك توك كلمة السر فى التخلص من جثامين الطفلين.. واستمرار البحث عن شقيقهما المفقود

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.
 

