القبض على دجال بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية- لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

العلاج الروحاني

وكشفت التحريات أن المتهم كان يروّج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا امتلاكه قدرات خارقة في العلاج بالروحانيات، كما كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة ويعرض مقاطع مصورة لضحاياه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

