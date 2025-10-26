الأحد 26 أكتوبر 2025
نجم الأهلي السابق ينتقد أداء محمد علي بن رمضان

بن رمضان، فيتو
بن رمضان، فيتو

أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق أن أداء محمد علي بن رمضان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عليه علامات استفهام كبيرة في الفترة الأخيرة.


وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق   في تصريحات تلفزيونية: "محمد علي بن رمضان بدايته مع النادي الأهلي كانت أقوى من الفترة الحالية ومن وجهة نظري أن أداء محمد علي بن رمضان مع الأهلي متذبذب منذ مباراة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية".


وأضاف: "محمد علي بن رمضان يحتاج إلى استعادة مستواه الفني مع فريق الأهلي في أقرب وقت ممكن لأن جماهير الأهلي غير راضية عن الأداء في الفترة الأخيرة".

الجريدة الرسمية